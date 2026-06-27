Almanya sıcaktan kavruluyor! Rekor 24 saat geçmeden yeniden kırıldı

Almanya’da sıcaklık rekoru bir gün bile dayanmadı. Alman Meteoroloji Dairesinin (DWD) ön verilerine göre, Almanya’nın Saksonya Anhalt eyaletinin Möckern-Drewitz bölgesinde bugün yerel saatle 16.20’de 41,5 santigrat dereceyle ülke tarihinin en yüksek hava sıcaklığı ölçüldü.

Böylece dün Almanya’nın batısındaki Saarbrücken şehrinin Burbach ilçesinde 41,3 santigrat dereceye ulaşılan en yüksek hava sıcaklığı rekoru geride kaldı.

Sıcak hava dalgasının etkili olduğu Almanya’da iki gün üst üste kırılan en yüksek sıcaklık değerleri sonrası gözler DWD’nin en sıcak gün olacağını tahmin ettiği pazar gününe çevrildi.