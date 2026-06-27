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Dünya Almanya sıcaktan kavruluyor! Rekor 24 saat geçmeden yeniden kırıldı
Dünya

Almanya sıcaktan kavruluyor! Rekor 24 saat geçmeden yeniden kırıldı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

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Almanya sıcaktan kavruluyor! Rekor 24 saat geçmeden yeniden kırıldı

Almanya’da sıcak hava dalgası iki gün üst üste rekor kırdırdı. Alman Meteoroloji Dairesi’nin ön verilerine göre Saksonya-Anhalt eyaletindeki Möckern-Drewitz bölgesinde sıcaklık 41,5 dereceye çıkarak ülke tarihinin en yüksek değeri oldu.

Almanya’da sıcaklık rekoru bir gün bile dayanmadı.  Alman Meteoroloji Dairesinin (DWD) ön verilerine göre, Almanya’nın Saksonya Anhalt eyaletinin Möckern-Drewitz bölgesinde bugün yerel saatle 16.20’de 41,5 santigrat dereceyle ülke tarihinin en yüksek hava sıcaklığı ölçüldü.

 

Böylece dün Almanya’nın batısındaki Saarbrücken şehrinin Burbach ilçesinde 41,3 santigrat dereceye ulaşılan en yüksek hava sıcaklığı rekoru geride kaldı.

 

Sıcak hava dalgasının etkili olduğu Almanya’da iki gün üst üste kırılan en yüksek sıcaklık değerleri sonrası gözler DWD’nin en sıcak gün olacağını tahmin ettiği pazar gününe çevrildi.

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Yorumlar

Ahmet

Allah aşkına Almanya gibi ülkede ne kadar kavurucu sıcaklara maruz kaldıklarını okumak beni üzdü. Gerçekten de Allah'ın muhabbetini unutmuşlar, İslam değerlerini terk etmişler. Bu aşırı sıcaklar, onların ateşe ve cehenneme yaklaşmalarının bir işareti olabilir. Bizim ülkemizde ise Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği parlak. Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın liderliğinde, inşallah bu tür felaketlerden uzak kalmaya devam edeceğiz.
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