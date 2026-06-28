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Dünya Siyonistin İşgal Bakanı baklayı ağzından çıkardı! İmzalanan anlaşma işgalin tescilidir
Dünya

Siyonistin İşgal Bakanı baklayı ağzından çıkardı! İmzalanan anlaşma işgalin tescilidir

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Siyonistin İşgal Bakanı baklayı ağzından çıkardı! İmzalanan anlaşma işgalin tescilidir

İsrail ordusunun hedefine ulaştığını iddia eden terör devletinin İşgal Bakanı Strock "Şimdi bu anlaşma, başarıyı siyasi düzeyde de tescil etmek için yapılıyor." ifadesini kullandı.

İsrail'in aşırı sağcı Yerleşim Bakanı Orit Strock, Beyrut yönetiminin Hizbullah'ı silahsızlandıramayacağını ileri sürerek, Tel Aviv'in Lübnan'ın güneyindeki işgalini sürdüreceğini iddia etti.

İsrail'in Kanal 14 televizyonu ve Radyo İsrail'e açıklamalarda bulunan Strock, Lübnan ile İsrail arasında ABD'nin arabuluculuğunda Washington'da imzalanan çerçeve anlaşmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Strock, savaş sırasında belirlenen hedefin, İsrail sınırından Lübnan topraklarının içine doğru 10 kilometre kadar uzanan "Sarı Hat" olarak adlandırılan bölgede bir "güvenlik bölgesi" oluşturmak ve bölgeyi Hizbullah'ın altyapısından temizlemek olduğunu savundu.

İsrail ordusunun bu hedefe ulaştığını iddia eden Strock, "Şimdi bu anlaşma, başarıyı siyasi düzeyde de tescil etmek için yapılıyor." ifadesini kullandı.

Anlaşmanın İsrail'in kuzeyindeki yerleşim birimlerine bir "güvenlik şeridi" sağladığını öne süren Strock, askerlere "uğruna savaşmaya çıktıkları başarılar için meşruiyet" ve "İsrail'e Lübnan'dan çekilmesi yönündeki İran taleplerine karşı bir güvence belgesi" verdiğini iddia etti.

Strock, "On yıllardır ilk kez, askeri çabayı sonuçlandıran bu çerçeve geri çekilmeyi değil uluslararası bir anlaşma uyarınca toprakların (İsrail tarafından) kontrolünü öngörüyor ve bu şüphesiz tarihi bir dönüm noktası." değerlendirmesinde bulundu.

Sahadaki duruma ilişkin ise Strock, Lübnan ordusunun Hizbullah'ı silahsızlandırma ihtimalinin "yok denecek kadar az" olduğunu savunarak, "Bu nedenle orada kalacağız ve meşru bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz." iddiasında bulundu.

LÜBNAN İŞGALİ VE SALDIRILAR

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti. Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu. ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı.

Washington'da İsrail ile Lübnan arasında yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. tur görüşmelerinin ardından ise 26 Haziran'da Lübnan ve İsrail arasında çerçeve anlaşması imzalanmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İsrail'in 2 Mart 2026'dan bu yana düzenlediği saldırılarda 4 bin 246 kişi hayatını kaybetti, 12 bin 190 kişi yaralandı.

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