Denizlerin sarayından Türkiye kararı: Bir anda orada görüldü

2015 yılında Almanya’da inşa edilen ve dünyanın en büyük 38'inci yatı olarak kabul edilen "Golden Odyssey", Bodrum'un turkuaz sularına demirledi. Bermuda bayraklı devasa yat; helikopter pisti, SPA, spor salonu ve güzellik merkezi gibi ultra lüks donanımlarıyla ön plana çıkıyor. Yeni sahibi Britanya Virjin Adaları merkezli bir şirket olan yatın, Bodrum'da ne kadar süre kalacağı ise merak konusu oldu.