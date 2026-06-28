Denizlerin sarayından Türkiye kararı: Bir anda orada görüldü
Dünyanın en büyük ve en pahalı yatları arasında yer alan Golden Odyssey Türk sularına demir attı. Devasa yatı görenler şaşkına döndü.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Dünyanın en büyük ve en pahalı yatları arasında yer alan Golden Odyssey Türk sularına demir attı. Devasa yatı görenler şaşkına döndü.
2015 yılında Almanya’da inşa edilen ve dünyanın en büyük 38'inci yatı olarak kabul edilen "Golden Odyssey", Bodrum'un turkuaz sularına demirledi. Bermuda bayraklı devasa yat; helikopter pisti, SPA, spor salonu ve güzellik merkezi gibi ultra lüks donanımlarıyla ön plana çıkıyor. Yeni sahibi Britanya Virjin Adaları merkezli bir şirket olan yatın, Bodrum'da ne kadar süre kalacağı ise merak konusu oldu.
124 metre uzunluğu ile göz kamaştıran "Golden Odyssey", çelik gövdesi ve alüminyum üstyapısı ile mühendislik harikası olarak tanımlanıyor. Yıllık işletme giderinin 15 milyon doları bulduğu tahmin edilen yat, 36 seçkin misafirini ağırlayabilecek kapasiteye sahip. 76 kişilik dev mürettebatı ile hizmet veren gemi, deniz üzerindeki lüks yaşamın en görkemli örnekleri arasında yer alıyor.
Deniz tutkunlarının ve Bodrum'da tatil yapanların ilgi odağı olan yatta yok yok. Helikopter pistinden yüzme havuzuna, spor salonundan sağlık merkezine, güzellik salonundan sauna ve SPA alanlarına kadar her türlü konforun düşünüldüğü yat, adeta yüzen bir 5 yıldızlı otel konforu sunuyor.
Daha önce Suudi Arabistan'ın eski Savunma Bakan Yardımcısı Khalid Bin Sultan’ın mülkiyetinde olan dev yat, satış sürecinin ardından el değiştirdi. Şu an Britanya Virjin Adaları merkezli East Thrive Peace Limited şirketine kayıtlı olan süper yatın, Bodrum'daki demirleme süreci boyunca yatta kimlerin olduğu konusunda herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.
Bodrum'un simgeleşmiş noktalarından Karaada açıklarında demirleyen "Golden Odyssey", bölgedeki yat turizminin de prestijini artırıyor. Yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgi gösterdiği dev yat, bölgedeki deniz trafiğinin ve sosyal medyanın da en çok konuşulan başlıklarından biri oldu.
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