Yahudiler Türkiye’ye şantaj kartını raftan indirdi: İsrail’den alçak Ermeni iftirası

Tahsin HAN

Bölgede yürüttüğü katliamlarla uluslararası kamuoyunun tepkisini çeken terörist İsrail yönetimi, Türkiye’yi uluslararası arenada zor durumda bırakmayı amaçlayan yeni bir diplomatik provokasyona imza attı.

İsrail yönetimine yakın JeruselamPost gazetesinin haberine göre, uzun yıllardır stratejik ve diplomatik dengeler sebebiyle rafta tutulan sözde Ermeni soykırımı iddiaları, soykırımcı İsrail rejimi tarafından Türkiye’ye karşı bir siyasi şantaj aracı olarak yeniden tedavüle sokuldu. Terörist İsrail hükümeti, Dışişleri Bakanı Gideon Saar tarafından sunulan ve tarihi gerçekleri çarpıtarak Türkiye’yi köşeye sıkıştırmayı hedefleyen karar tasarısını dün sabah resmen onayladı.

TARİHİ GERÇEKLERİ ÇARPITMA

Oylamanın ardından küstah açıklamalarda bulunan işgalci ve soykırımcı yönetimin Dışişleri Bakanı Gideon Saar, “Doğru olanı yapmak için asla geç değildir” diyerek, 100 yılı aşkın bir süre önce Osmanlı İmparatorluğu döneminde yaşanan tarihi olayları kendi siyasi çıkarlarına alet etti.

Terör ve gasp yöntemleriyle toprak genişleten İsrail rejimi, asılsız iddialar üzerinden Türkiye’ye yönelik kurumsal bir karalama kampanyasının fitilini ateşledi. Hükümet onayından geçen bu provokatif teklifin, nihai kabul için yakın zamanda İsrail Meclisi (Knesset)genel kuruluna sunulması planlanıyor.

AMAÇ TÜRKİYE’Yİ BASKI ALTINDA TUTMAK

Türkiye, arşiv belgeleriyle desteklenen tarihi gerçekler ışığında, Ermeni nüfusa yönelik katliam ve sistematik soykırım iddialarını net bir dille reddederken; tarafları her zaman tarihi belgeleri karşılıklı incelemeye davet ediyor. Buna rağmen terörist İsrail Dışişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada Türkiye’nin haklı tezlerini “kurumsallaşmış bir inkâr kampanyası” olarak nitelendirerek açıkça hedef gösterdi.

Bugüne kadar bazı Batılı devletlerin siyasi kararlarla tanıdığı bu asılsız iddialar zincirine terörist İsrail’in eklenmesinin nedeni de Türkiye’nin Gazze’deki soykırıma tepkisi ve açtığı soykırım davaları var.

Soykırımcı İsrail hükümetinin bu son adımı, tarihi bir gerçeği açığa çıkarmaktan ziyade, Türkiye’nin bölgesel gücünü kırmaya ve Ankara üzerindeki diplomatik baskıyı artırmaya yönelik stratejik bir algı operasyonu olarak değerlendiriliyor.

TÜRKİYE’DEN SERT KARŞILIK BEKLENİYOR

Uluslararası hukuk önünde suçlu bulunan işgalci rejimin, içine düştüğü derin yalnızlığı bu tür suni gündemlerle örtbas etmeye çalıştığı açıkça görülmektedir. Siyasi analistler, Ankara’nın bu haksız ve asılsız saldırganlığa karşı çok daha sert ve kararlı diplomatik hamlelerle yanıt vereceğini belirtiyor.