  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kongrede ortalık çok fena karıştı! Ahmet Davutoğlu’nu hiç bu kadar sinirli görmediniz CHP'de ortalık yangın yeri! Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i görevden aldı! Bakan müjdeyi verdi! İstanbul'da bir ilk olacak: TOKİ'den 15 bin kiralık konut! Akit sapıkları 'hedef' aldı, rota değişti! Pedofili sapık LGBT gemisi Türkiye'ye gelemeyecek! Rusya'yla yakınlaştı, Fransa ile ilişkilerini kopardı Sıcaklıklar sebebiyle trafik ışıkları eridi İran iki ülkeyi aynı anda vurdu! Trump tehditler savurdu! Savaş yeniden alevlenebilir 28 Haziran 2026: Günün Ayet ve Hadisi Bitti derken başladı! "Sığınaklara gidin" çağrısı
Dünya Yahudiler Türkiye’ye şantaj kartını raftan indirdi: İsrail’den alçak Ermeni iftirası
Dünya

Yahudiler Türkiye’ye şantaj kartını raftan indirdi: İsrail’den alçak Ermeni iftirası

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Yahudiler Türkiye’ye şantaj kartını raftan indirdi: İsrail’den alçak Ermeni iftirası

İşgalci İsrail yönetimi, yıllardır rafta tuttuğu asırlık iftiraları Ankara’ya karşı silah olarak kullanmaya devam ediyor. Dışişleri Bakanı Saar tarafından sunulan ve tarihi gerçekleri çarpıtarak Türkiye’yi köşeye sıkıştırmayı hedefleyen sözde Ermeni soykırımı karar tasarısını dün sabah resmen onayladı. Tarihi gerçekleri tamamen hiçe sayan bu alçak provokasyonla doğrudan Türkiye’yi karalamayı amaçlayan İsrail, tasarıyı meclise de sunacak.

 Tahsin HAN 

Bölgede yürüttüğü katliamlarla uluslararası kamuoyunun tepkisini çeken terörist İsrail yönetimi, Türkiye’yi uluslararası arenada zor durumda bırakmayı amaçlayan yeni bir diplomatik provokasyona imza attı.

İsrail yönetimine yakın JeruselamPost gazetesinin haberine göre, uzun yıllardır stratejik ve diplomatik dengeler sebebiyle rafta tutulan sözde Ermeni soykırımı iddiaları, soykırımcı İsrail rejimi tarafından Türkiye’ye karşı bir siyasi şantaj aracı olarak yeniden tedavüle sokuldu. Terörist İsrail hükümeti, Dışişleri Bakanı Gideon Saar tarafından sunulan ve tarihi gerçekleri çarpıtarak Türkiye’yi köşeye sıkıştırmayı hedefleyen karar tasarısını dün sabah resmen onayladı.

TARİHİ GERÇEKLERİ ÇARPITMA

Oylamanın ardından küstah açıklamalarda bulunan işgalci ve soykırımcı yönetimin Dışişleri Bakanı Gideon Saar, “Doğru olanı yapmak için asla geç değildir” diyerek, 100 yılı aşkın bir süre önce Osmanlı İmparatorluğu döneminde yaşanan tarihi olayları kendi siyasi çıkarlarına alet etti.

Terör ve gasp yöntemleriyle toprak genişleten İsrail rejimi, asılsız iddialar üzerinden Türkiye’ye yönelik kurumsal bir karalama kampanyasının fitilini ateşledi. Hükümet onayından geçen bu provokatif teklifin, nihai kabul için yakın zamanda İsrail Meclisi (Knesset)genel kuruluna sunulması planlanıyor.

AMAÇ TÜRKİYE’Yİ BASKI ALTINDA TUTMAK

Türkiye, arşiv belgeleriyle desteklenen tarihi gerçekler ışığında, Ermeni nüfusa yönelik katliam ve sistematik soykırım iddialarını net bir dille reddederken; tarafları her zaman tarihi belgeleri karşılıklı incelemeye davet ediyor. Buna rağmen terörist İsrail Dışişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada Türkiye’nin haklı tezlerini “kurumsallaşmış bir inkâr kampanyası” olarak nitelendirerek açıkça hedef gösterdi.

Bugüne kadar bazı Batılı devletlerin siyasi kararlarla tanıdığı bu asılsız iddialar zincirine terörist İsrail’in eklenmesinin nedeni de Türkiye’nin Gazze’deki soykırıma tepkisi ve açtığı soykırım davaları var.

Soykırımcı İsrail hükümetinin bu son adımı, tarihi bir gerçeği açığa çıkarmaktan ziyade, Türkiye’nin bölgesel gücünü kırmaya ve Ankara üzerindeki diplomatik baskıyı artırmaya yönelik stratejik bir algı operasyonu olarak değerlendiriliyor.

TÜRKİYE’DEN SERT KARŞILIK BEKLENİYOR

Uluslararası hukuk önünde suçlu bulunan işgalci rejimin, içine düştüğü derin yalnızlığı bu tür suni gündemlerle örtbas etmeye çalıştığı açıkça görülmektedir. Siyasi analistler, Ankara’nın bu haksız ve asılsız saldırganlığa karşı çok daha sert ve kararlı diplomatik hamlelerle yanıt vereceğini belirtiyor.

İsrail askerleri Suriye'de bir köye daha girdi
İsrail askerleri Suriye'de bir köye daha girdi

Dünya

İsrail askerleri Suriye'de bir köye daha girdi

Katil İsrail Gazze'de vahşetin sınırlarını zorluyor: İşgal alanı genişledi
Katil İsrail Gazze'de vahşetin sınırlarını zorluyor: İşgal alanı genişledi

Dünya

Katil İsrail Gazze'de vahşetin sınırlarını zorluyor: İşgal alanı genişledi

İran Ordusu'ndan ABD ve İsrail'i korkutan açıklama!
İran Ordusu'ndan ABD ve İsrail'i korkutan açıklama!

Dünya

İran Ordusu'ndan ABD ve İsrail'i korkutan açıklama!

İsrail’den şaşırtmayan kahpelik Dün imza bugün saldırı
İsrail’den şaşırtmayan kahpelik Dün imza bugün saldırı

Gündem

İsrail’den şaşırtmayan kahpelik Dün imza bugün saldırı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim mazlumlara karşı mesuliyetimiz vardır! Gazze'nin hesabını soracağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim mazlumlara karşı mesuliyetimiz vardır! Gazze'nin hesabını soracağız

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim mazlumlara karşı mesuliyetimiz vardır! Gazze'nin hesabını soracağız

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Şuayip

Yavuz hırsız ev sahibini bastırır bu yüz yılda Filistını harebeye çevirdiler utanmıyorlar

Asım keskin

Beslemkargayi oysun gözünü. İspanya'da kurtardiklarimiz bize neler diyor.
TÜM YORUMLARA GİT
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23