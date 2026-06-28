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Dünya Suudi Arabistan’ı sarsan kaza! Çok sayıda ölü var
Dünya

Suudi Arabistan’ı sarsan kaza! Çok sayıda ölü var

Yeniakit Publisher
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Suudi Arabistan’ı sarsan kaza! Çok sayıda ölü var

Suudi Arabistan’da ulusal petrol şirketi Aramco'ya ait helikopterin düşmesi sonucu 14 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerin Suudi Arabistan vatandaşı olduğu açıklandı.

Suudi Arabistan’da ulusal petrol şirketi Aramco'ya ait helikopterin henüz belirlenemeyen nedenle Ras Tanura kentinde düşmesi sonucu 14 kişi hayatını kaybetti.

Suudi Arabistan Enerji Bakanlığından yapılan açıklamada, bugün yerel saatle 06.00’da Aramco’ya ait bir helikopterin Ras Tanura kentinde düştüğü belirtildi.

 

Ölenlerin Suudi Arabistan vatandaşı olduğu açıklandı

Açıklamada, helikopterde bulunan 14 kişinin tamamının yaşamını yitirdiği, ölenlerin Suudi Arabistan vatandaşı olduğu ifade edildi.

Kazanın ardından olayın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

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