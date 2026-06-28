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Gündem Ahlaksız ideoloji esir alıyor: Sapkın oğluyla gururu duyan baba skandalı!
Gündem

Ahlaksız ideoloji esir alıyor: Sapkın oğluyla gururu duyan baba skandalı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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İzmir'de sapkınların sözde Onur Ayı nedeniyle düzenlenen LGBT yürüyüşünde bazı eylemciler gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan birinin babası, oğlu ile gurur duyduğunu söylerken o anlar sosyal medyada gündem oldu.

Allah’ın lanetlediği sapkın eşcinsel ve LGBT destekçileri sözde 'Onur Ayı' kapsamında eylemlere kalkışırken İzmir'de bir grup, valilik yasağını tanımayarak yürüyüş düzenleyenlere polis müdahale etti. 

Çok sayıda kişi gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. 

Gözaltına alınanlar arasından bir erkeğin babasının sözleri ise sosyal medyanın gündemine oturdu. 

Oğlunu yürüyüşe katıldığı için kutlayan baba, alkışlayarak destek verdi. 

NAMUZSUZLUK YAPMADIN, SENİNLE GURUR DUYUYORUM

Oğlunun doğru bir iş yaptığını savunan baba, "Namussuzluk yapmadın, haklarınızı savundun.

Seninle gurur duyuyorum evladım" diye bağırdı. 

Cep telefonu kamerası ile kayda alınan o anlar ise daha sonra sosyal medyada paylaşıldı. 

Defalarca kez yeniden yayınlanan video, sosyal medyanın en çok konuşulanları arasında yerini aldı. 

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