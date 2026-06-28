Ahlaksız ideoloji esir alıyor: Sapkın oğluyla gururu duyan baba skandalı!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
İzmir'de sapkınların sözde Onur Ayı nedeniyle düzenlenen LGBT yürüyüşünde bazı eylemciler gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan birinin babası, oğlu ile gurur duyduğunu söylerken o anlar sosyal medyada gündem oldu.
Allah’ın lanetlediği sapkın eşcinsel ve LGBT destekçileri sözde 'Onur Ayı' kapsamında eylemlere kalkışırken İzmir'de bir grup, valilik yasağını tanımayarak yürüyüş düzenleyenlere polis müdahale etti.
Çok sayıda kişi gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.
Gözaltına alınanlar arasından bir erkeğin babasının sözleri ise sosyal medyanın gündemine oturdu.
Oğlunu yürüyüşe katıldığı için kutlayan baba, alkışlayarak destek verdi.
NAMUZSUZLUK YAPMADIN, SENİNLE GURUR DUYUYORUM
Oğlunun doğru bir iş yaptığını savunan baba, "Namussuzluk yapmadın, haklarınızı savundun.
Seninle gurur duyuyorum evladım" diye bağırdı.
Cep telefonu kamerası ile kayda alınan o anlar ise daha sonra sosyal medyada paylaşıldı.
Defalarca kez yeniden yayınlanan video, sosyal medyanın en çok konuşulanları arasında yerini aldı.
Gündem
Korsan Özel ve İmamoğlu’na öyle Kılıçdaroğlu’na böyle! Kadir inanır'ın cenazesinde çelenk savaşları!