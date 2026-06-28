Ahlaksız ideoloji esir alıyor: Sapkın oğluyla gururu duyan baba skandalı!

Allah’ın lanetlediği sapkın eşcinsel ve LGBT destekçileri sözde 'Onur Ayı' kapsamında eylemlere kalkışırken İzmir'de bir grup, valilik yasağını tanımayarak yürüyüş düzenleyenlere polis müdahale etti.

Çok sayıda kişi gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Gözaltına alınanlar arasından bir erkeğin babasının sözleri ise sosyal medyanın gündemine oturdu.

Oğlunu yürüyüşe katıldığı için kutlayan baba, alkışlayarak destek verdi.

NAMUZSUZLUK YAPMADIN, SENİNLE GURUR DUYUYORUM

Oğlunun doğru bir iş yaptığını savunan baba, "Namussuzluk yapmadın, haklarınızı savundun.

Seninle gurur duyuyorum evladım" diye bağırdı.

Cep telefonu kamerası ile kayda alınan o anlar ise daha sonra sosyal medyada paylaşıldı.

Defalarca kez yeniden yayınlanan video, sosyal medyanın en çok konuşulanları arasında yerini aldı.