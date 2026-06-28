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Gündem Sıcak gelişme! Tamar Tanrıyar hakkında yakalama kararı çıkarıldı
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Sıcak gelişme! Tamar Tanrıyar hakkında yakalama kararı çıkarıldı

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Sıcak gelişme! Tamar Tanrıyar hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Tamar Tanrıyar hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Tanrıyar'ın, 23 Haziran'da Marmaris Deniz Hudut Kapısı'ndan yurt dışına çıkış yaptığı tespit edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medyada içeriği suç teşkil eden videolar yayımladığı iddiasıyla Tamar Tanrıyar hakkında başlatılan soruşturmada yakalama kararı çıkarıldı.

Başsavcılıkça, sosyal medya platformları üzerinden kamuoyuna açık şekilde içeriği suç teşkil eden paylaşımlar yaptığı iddia edilen şüpheli Tanrıyar hakkında, "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından resen başlatılan soruşturma sürüyor.

 

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı da verilen Tanrıyar'ın, 23 Haziran'da Marmaris Deniz Hudut Kapısı'ndan yurt dışına çıkış yaptığı tespit edildi.

Bunun üzerine başsavcılık, Tanrıyar hakkında yakalama kararı çıkardı.

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