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Gündem Korsan Özel ve İmamoğlu’na öyle Kılıçdaroğlu’na böyle! Kadir inanır'ın cenazesinde çelenk savaşları!
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Korsan Özel ve İmamoğlu’na öyle Kılıçdaroğlu’na böyle! Kadir inanır'ın cenazesinde çelenk savaşları!

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Korsan Özel ve İmamoğlu’na öyle Kılıçdaroğlu’na böyle! Kadir inanır'ın cenazesinde çelenk savaşları!

CHP içinde bir süredir devam eden koltuk köşe kapmacası Kadir İnanır için Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlenen veda töreninde de devam etti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde; Kemal Kılıçdaroğlu'nun çelengi kapıda kalırken hala kendisini CHP Genel Başkanı sanan Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun çelenklerinin ise sahneye yerleştirildiği görüldü.

Oyuncu Kadir İnanır için Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlenen veda töreni, sanat ve siyaset dünyasını bir araya getirdi. Törende yaşandığı öne sürülen bir detay ise sosyal medyada gündem oldu.

Kadir İnanır'ın cenaze törenine çok sayıda kurum, siyasi parti ve isim çelenk gönderdi. Ancak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gönderdiği çelengin kapıda kalması dikkat çekti.

Oysa hala kendisini CHP Genel Başkanı sanan Özgür Özel ile yolsuzluktan tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu adına gönderilen çelenklerin ise sahneye yerleştirildiği görüldü.

Konuya ilişkin organizasyon yetkililerinden veya ilgili taraflardan herhangi bir açıklama yapılmadı.

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Yorumlar

Mehmet

Üzücü haberler dinlemektense, cenazeleriyle ilgili bu tür kavgadan uzak durmak en iyisi olmalı. Kadir İnanır'ın ebediyete dönüşünü tezahüratlarla karşılamanın yerine, CHP’nin iç sıkıntısı ve Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu gibi isimlerin çelenk olayıyla gündeme gelmesi gerçekten düşündürücü. Allah rahmet eylesin Kadir İnanır'a, milletçe birlik olmayı ve bu tür kutuplaşmadan uzak durmayı umuyoruz.

Ahmet

Hiç kimse rahmet dilemek zorunda değil.Heleki chp zihniyetine.
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