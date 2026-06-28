Belçika'yı devirdi! Filenin Efeleri set vermedi
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi’nin ikinci haftasındaki son maçında Belçika’yı 3-0 mağlup etti.
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Milletler Ligi’nde Belçika karşısında hata yapmadı. A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci haftasındaki 4. ve son maçında Belçika'yı 3-0 yendi.
Polonya'nın Gliwice kentinde oynanan mücadeleyi kazanan ay-yıldızlı ekip, turnuvadaki 8. karşılaşmasında 5. galibiyetini aldı. Belçika ise 5. mağlubiyetini yaşadı.
VNL'e ilk kez katıldığı 2024'te bir, geçen sezon ise 3 galibiyeti bulunan A Milli Erkek Voleybol Takımı, iki yılın toplamındaki galibiyet sayısını, üçüncü etap öncesinde geçti.
Milliler, 15-19 Temmuz tarihlerinde Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da oynanacak son ayakta Sırbistan, Ukrayna, Slovenya ve İran ile karşılaşacak.
Belçika-Türkiye: 0-3
SALON: PreZero Arena
HAKEMLER: Ivaylo Ivanov (Bulgaristan), Stanislava Simic (Sırbistan)
BELÇİKA: Valkiers, Perin, D'heer, Reggers, Plaskie, Fafchamps, Lantsoght (L) (Fransen, Hoyweghen, Verwimp, Baetens, Van Genechten)
TÜRKİYE: Efe, Ahmet, Murat, Gökçen, Bedirhan, Adis, Berkay (L) (Kaan, Cafer, Hilmi)
SETLER: 24-26, 24-26, 17-25
SÜRE: 85 dakika