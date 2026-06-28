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Spor Belçika'yı devirdi! Filenin Efeleri set vermedi
Spor

Belçika'yı devirdi! Filenin Efeleri set vermedi

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Belçika'yı devirdi! Filenin Efeleri set vermedi

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi’nin ikinci haftasındaki son maçında Belçika’yı 3-0 mağlup etti.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Milletler Ligi’nde Belçika karşısında hata yapmadı. A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci haftasındaki 4. ve son maçında Belçika'yı 3-0 yendi.

 

Polonya'nın Gliwice kentinde oynanan mücadeleyi kazanan ay-yıldızlı ekip, turnuvadaki 8. karşılaşmasında 5. galibiyetini aldı. Belçika ise 5. mağlubiyetini yaşadı.

 

VNL'e ilk kez katıldığı 2024'te bir, geçen sezon ise 3 galibiyeti bulunan A Milli Erkek Voleybol Takımı, iki yılın toplamındaki galibiyet sayısını, üçüncü etap öncesinde geçti.

 

Milliler, 15-19 Temmuz tarihlerinde Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da oynanacak son ayakta Sırbistan, Ukrayna, Slovenya ve İran ile karşılaşacak.

 

Belçika-Türkiye: 0-3

SALON: PreZero Arena

HAKEMLER: Ivaylo Ivanov (Bulgaristan), Stanislava Simic (Sırbistan)

 

BELÇİKA: Valkiers, Perin, D'heer, Reggers, Plaskie, Fafchamps, Lantsoght (L) (Fransen, Hoyweghen, Verwimp, Baetens, Van Genechten)

 

TÜRKİYE: Efe, Ahmet, Murat, Gökçen, Bedirhan, Adis, Berkay (L) (Kaan, Cafer, Hilmi)

SETLER: 24-26, 24-26, 17-25

SÜRE: 85 dakika

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