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Yerel Yaya geçidini kullanmaya çalışınca olanlar oldu
Yerel

Yaya geçidini kullanmaya çalışınca olanlar oldu

Yeniakit Publisher
2024-02-17 13:44:00 -
Yaya geçidini kullanmaya çalışınca olanlar oldu

Bursa'da yaya geçidinden karşıya geçen kadına otomobil çarptı.

Kaza, Hamidiye Mahallesi Anafartalar Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Engin K. (35) yönetimindeki 16 BGN plakalı otomobil, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan Yeliz B.'ye (38) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yere düşen kadın yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.


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