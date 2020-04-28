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Aktüel

Yavuzeli Kaymakamlığından gıda paketi ve maske yardımı

Yavuzeli İlçe Kaymakamı Ramazan Taşkın, ihtiyaç sahibi aileleri Eşi Burcu Taşkın’la birlikte ziyaret edip, gıda ve maske yardımı yaptı.

2020-04-28 17:17:32 -
Yavuzeli Kaymakamlığından gıda paketi ve maske yardımı

Yavuzeli İlçe Kaymakamı Ramazan Taşkın, ihtiyaç sahibi aileleri Eşi Burcu Taşkın’la birlikte ziyaret edip, gıda ve maske yardımı yaptı.


Yavuzeli İlçe Kaymakamı Ramazan Taşkın, Korona virüs tedbirleri kapsamında evden çıkamayan aileleri ziyaret etti. Kaymakam Taşkın, “Korona Virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında evden çıkmayan 65 yaş üstü yaşlılar ile kronik rahatsızlığı olan ihtiyaç sahiplerini ziyaret edip maske ve gıda paketlerini teslim ediyoruz. Ayrıca vatandaşlarımızın evlerini ziyaret edip ne ihtiyacı varsa karşılıyoruz. İhtiyaç sahipleri bizim için değerli ve önemlidir” diye konuştu.

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