  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yılmaz: Tek çocuklu haneler artıyor! Doğurganlık hızımız S.O.S veriyor! Kafayı çekip ormanı ateşe vermişti! Polatlı’da 250 dönümü yakan ayyaş tutuklandı Erzurum'da korkutan inşaat çökmesi! Beton dökümü sırasında göçük meydana geldi! Arap dünyasında bir ilk: İdamı kaldıran ilk Arap ülkesi Lübnan oldu Eski Şile Belediye başkanına iddianame! Kabadayı için 92 yıl hapis talebi İran ve Umman arasında kritik temas: Hürmüz'de düğüm çözülüyor İsrail’in Golan’daki işgaline destek vermişti Siyonist sevdalısı Kolombiya’ya öfke AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı: Bu kardeşlik süreci gücümüze güç katacak Bosphorus Diplomasi Forumu, Bilal Erdoğan’ın katılımıyla başladı Yasakçı Ömer Faruk bu kez Terörsüz Türkiye’den rahatsız oldu! 'AYM’ye gidilmeli'
Dünya Siyonistleri sevindiren Kolombiya’ya Türkiye’den sert kınama
Dünya

Siyonistleri sevindiren Kolombiya’ya Türkiye’den sert kınama

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Siyonistleri sevindiren Kolombiya’ya Türkiye’den sert kınama

Dışişleri Bakanlığı, Kolombiya’nın işgal altındaki Golan Tepeleri’ne ilişkin açıklamasına sert tepki gösterdi. İsrail işgalini meşrulaştırmaya yönelik girişimin hiçbir hukuki değer taşımadığı vurgulandı.

Türkiye, Suriye toprağı olan Golan Tepeleri’ndeki İsrail işgaline destek niteliği taşıyan açıklaması nedeniyle Kolombiya’yı şiddetle kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “Suriye’nin ayrılmaz bir parçasını teşkil eden Golan Tepeleri’ndeki İsrail işgalini meşrulaştırmaya yönelik olarak Kolombiya tarafından yapılan açıklamayı şiddetle kınıyoruz” denildi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Suriye’nin ayrılmaz bir parçasını teşkil eden Golan Tepeleri’ndeki İsrail işgalini meşrulaştırmaya yönelik olarak Kolombiya tarafından yapılan açıklamayı şiddetle kınıyoruz. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 497 sayılı kararı başta olmak üzere, uluslararası hukukun vahim bir ihlalini teşkil eden bu minvaldeki münferit çabaların hiçbir hukuki değeri yoktur. Bu vesileyle, İsrail’in, Golan Tepeleri dahil Suriye’nin güneyindeki işgaline ve ülkenin egemenliği ile istikrarını hedef alan saldırılarına son verilmesi için uluslararası toplumun üzerine düşeni yerine getirmesine yönelik çağrımızı yineliyoruz. Türkiye, Suriye’nin toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin muhafazası ile ülkede kalıcı huzur ve istikrarın tesisine yönelik desteğini sürdürecektir" ifadeleri kullanıldı.

Türkiye'den Kolombiya mesajı
Türkiye'den Kolombiya mesajı

Gündem

Türkiye'den Kolombiya mesajı

ABD'den Kolombiya'ya deprem desteği: 15,5 milyon dolarlık yardım
ABD'den Kolombiya'ya deprem desteği: 15,5 milyon dolarlık yardım

Dünya

ABD'den Kolombiya'ya deprem desteği: 15,5 milyon dolarlık yardım

İsrail’in Golan’daki işgaline destek vermişti Siyonist sevdalısı Kolombiya’ya öfke
İsrail’in Golan’daki işgaline destek vermişti Siyonist sevdalısı Kolombiya’ya öfke

Gündem

İsrail’in Golan’daki işgaline destek vermişti Siyonist sevdalısı Kolombiya’ya öfke

Siyonist dostu Kolombiya'yı iki ülke daha kınadı!
Siyonist dostu Kolombiya'yı iki ülke daha kınadı!

Gündem

Siyonist dostu Kolombiya'yı iki ülke daha kınadı!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Çuvaldız

Güney Amerikada aklı başında bir devlet afamı çıkmayacak mı?
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23