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Spor Yeni transfer İstanbul’a indi! İşte Dusan Vlahovic’in ilk sözleri
Spor

Yeni transfer İstanbul’a indi! İşte Dusan Vlahovic’in ilk sözleri

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Yeni transfer İstanbul’a indi! İşte Dusan Vlahovic’in ilk sözleri

Beşiktaş’ın uzun süredir gündeminde yer alan Dusan Vlahovic transferinde beklenen gelişme yaşandı. Siyah-beyazlıların anlaşmaya vardığı Sırp golcü İstanbul’a gelirken, kulüp transferi KAP’a bildirdi...

Beşiktaş, yeni sezon öncesi forvet hattına büyük bir takviye yaptı. Siyah-beyazlı yönetimin uzun süredir temas halinde olduğu Dusan Vlahovic İstanbul’a gelirken, yıldız futbolcunun ilk sözleri taraftarları heyecanlandırdı.

 

Vlahovic İstanbul’da

Beşiktaş’ın anlaşmaya vardığı Dusan Vlahovic, transfer sürecinin tamamlanmasının ardından İstanbul’a geldi. Sırp golcünün sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi imzayı atması bekleniyor.

Siyah-beyazlı kulüp, yıldız futbolcunun transferini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na bildirdi.

 

“Siyah ve beyaz hayat boyu beni takip etti”

Dusan Vlahovic, İstanbul’a gelişinin ardından Beşiktaş taraftarını heyecanlandıran bir mesaj verdi. Sırp golcü, “Siyah ve beyaz, hayat boyu beni takip etmiştir. Partizan'la başlayan hikayem, Juventus ve Beşiktaş'la devam etti” dedi.

 

İmza töreni için saat verildi

Beşiktaş’ın, Dusan Vlahovic için 14 Ağustos 2026 Cuma günü saat 19.03’te imza töreni düzenlemesi planlanıyor.

 

Son 48 saatte transfer trafiği hızlandı

Vlahovic transferinde son aşamaya gelinmeden önce yoğun bir görüşme süreci yürütüldü. Sportif direktör Eduard Graf’ın Sırbistan’a yaptığı ziyaret, sürecin kritik adımlarından biri oldu. Başkan Serdal Adalı, Önder Özen ve Eduard Graf’ın dahil olduğu temasların ardından Vlahovic cephesiyle yapılan görüşmelerde anlaşma sağlandı.

 

Bonservis avantajı transferi kolaylaştırdı

Juventus ile sözleşmesi sona eren Vlahovic’in bonservis bedelinin bulunmaması, Beşiktaş’ın transfer sürecindeki elini güçlendirdi. Siyah-beyazlı yönetim, maaş ve bonus şartlarında anlaşma sağlayarak uzun süredir beklenen forvet hamlesinde mutlu sona ulaştı.

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