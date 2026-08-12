Trump 'Türkiye' iddialarını doğruladı: Bunu yapmamı istediler, ben de yaptım

ABD Başkanı Donald Trump, Ohio'dan Washington'a dönüşü sırasında uçakta gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Trump'ın açıklamalarında İran ile yürütülen müzakerelerin yanı sıra geçen ay NATO Zirvesi'nin ardından Türkiye'den ayrılışı sırasında yaşanan ve dünya basınına yansıyan güvenlik önlemleri de gündeme geldi.

ABD Başkanı, Gizli Servis'in güvenlik endişeleri nedeniyle kendisinden farklı bir uçakla Türkiye'den ayrılmasını istediği yönündeki haberleri doğruladı.

“Benden farklı bir uçakla gitmemi istediler”

Trump, Türkiye'den ayrılırken neden farklı bir uçak kullandığına ilişkin soruya, kararın tamamen güvenlik birimlerinden geldiğini belirterek cevap verdi.

ABD Başkanı, “Bu tamamen Gizli Servis'e bağlı. Ben sadece onlar ne diyorsa ona uyarım. Dolayısıyla Gizli Servis ve ordunun yönlendirmesine uyarım. Benden farklı bir uçakla gitmemi istediler, o da güvenlik açısından eşdeğer bir seçenekti” dedi.

“Sanırım bir tehdit vardı”

Trump, kendisine farklı kaynaklardan çok sayıda tehdit yöneltildiğini de belirterek güvenlik birimlerinin talimatına uyduğunu söyledi.

ABD Başkanı, “Bunu yapmamı istediler, ben de yaptım. Ne derlerse onu yaparım. Sanırım bir tehdit vardı. Bu konuda pek fazla soru sormadım. Çok fazla tehdit alıyorum” ifadelerini kullandı.

Böylece Trump, Türkiye'den ayrılışı sırasında olağan dışı güvenlik tedbirlerinin uygulandığı yönünde dünya medyasında yer alan iddiaları bizzat doğrulamış oldu.

İran'a sert sözler: Bana sürekli yalan söylediler

Trump'ın gündeminde İran da vardı. Müzakere sürecinde Tahran yönetimine güvenmediğini söyleyen Trump, İran'ın kendilerine defalarca yalan söylediğini savundu.

Trump, “İran'a güvenmiyorum. Neden sanki İran'a güveniyormuşum gibi konuşuyorsunuz? İran'a güvenecek en son kişi benim. Bana sürekli yalan söylediler” diye konuştu.

Hürmüz Boğazı için “Kontrol bizde” çıkışı

ABD Başkanı, bölgedeki gerilimin merkezlerinden Hürmüz Boğazı hakkında da dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Boğazın ABD Donanması tarafından kontrol edildiğini savunan Trump, “Şu anda Hürmüz Boğazı üzerinde tam kontrolümüz var. Kontrol onlarda değil, tam kontrol bizde. Orası bizim” ifadelerini kullandı.

Trump'ın hem İran hem de Türkiye'den ayrılışı sırasında alınan güvenlik önlemlerine ilişkin açıklamaları uluslararası gündemin öne çıkan başlıkları arasına girdi.