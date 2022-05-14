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Yerel Yavru köpek, AFAD'ı harekete geçirdi
Yerel

Yavru köpek, AFAD'ı harekete geçirdi

Afyonkarahisar'da 10 metre yüksekliğindeki kuyuya düşen yavru köpek, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2022-05-14 17:03:00 -
Yavru köpek, AFAD'ı harekete geçirdi

Afyonkarahisar'da kuyuya düşen yavru köpek, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekibince kurtarıldı.

Demirçevre Mahallesi'nde 10 metre yüksekliğinde kuruyan su kuyusuna düşen yavru köpeğin seslerini duyanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bölgeye gelen AFAD ekipleri, kuyuda mahsur kalan yavru köpeği, kısa sürede merdiven yardımıyla bulunduğu yerden çıkararak, sahibine teslim etti.

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