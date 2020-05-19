  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Canlı yayında mukabele

Bin aydan hayırlı gece

Sizin kadir geceniz ne zaman?

Konteyner kiralama

KTÜ Öğrencileri kolaylık bekliyor
için kalan
Gündem

Yavaş’tan Hacı Bayram Veli’de ‘drift’ hizmeti!

Virüsü bahane ederek asfalt ve altyapı çalışmalarını durduran, otobüs seferlerini en aza indiren ve son olarak maske dağıtımını da durduran CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, manevi değerleri hiçe sayan bir ilke imza attı.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 10:00:00 - 2020-05-19 10:24:05
Yavaş’tan Hacı Bayram Veli’de ‘drift’ hizmeti!

 Hasan Eğrigöz  Ankara 

Yavaş’ın, Hacı Bayram Veli Türbesi’nin avlusunda 19 Mayıs için hazırlanan videoya bir motosikletliye drift yaptırması tepkiyle karşılandı. Kimi vatandaşlar, “Hiç mi kutsal değerlere saygın yok, neyi amaçlıyorsun?” diyerek tepkisini gösterdi. Hukukçu Hasan İlter de, “Milli ve manevi değerlerimize ne kadar düşman olduklarını her platformda dile getiriyorlarlar. Ezandan, Kur’an’dan rahatsız oluyorlar, camiden rahatsız oluyorlar” dedi. Anadolu Platformu Başkanı Turgay Aldemir de, “Dönem dönem toplumumuzun kültürel değerleri, inanç değerleri bu tür agresif tavırlarla aşındırılmak isteniyor” dedi.

 Yeni Akit Gazetesi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Putsavar

ben sporcunun cehapesiz, imanlı ve rantçı inşaatçı olmayanını severim
  • Yanıtla
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı