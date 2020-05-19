Yavaş’tan Hacı Bayram Veli’de ‘drift’ hizmeti!

Hasan Eğrigöz Ankara

Yavaş’ın, Hacı Bayram Veli Türbesi’nin avlusunda 19 Mayıs için hazırlanan videoya bir motosikletliye drift yaptırması tepkiyle karşılandı. Kimi vatandaşlar, “Hiç mi kutsal değerlere saygın yok, neyi amaçlıyorsun?” diyerek tepkisini gösterdi. Hukukçu Hasan İlter de, “Milli ve manevi değerlerimize ne kadar düşman olduklarını her platformda dile getiriyorlarlar. Ezandan, Kur’an’dan rahatsız oluyorlar, camiden rahatsız oluyorlar” dedi. Anadolu Platformu Başkanı Turgay Aldemir de, “Dönem dönem toplumumuzun kültürel değerleri, inanç değerleri bu tür agresif tavırlarla aşındırılmak isteniyor” dedi.