Yavaş’tan Hacı Bayram Veli’de ‘drift’ hizmeti!
Virüsü bahane ederek asfalt ve altyapı çalışmalarını durduran, otobüs seferlerini en aza indiren ve son olarak maske dağıtımını da durduran CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, manevi değerleri hiçe sayan bir ilke imza attı.
Hasan Eğrigöz Ankara
Yavaş’ın, Hacı Bayram Veli Türbesi’nin avlusunda 19 Mayıs için hazırlanan videoya bir motosikletliye drift yaptırması tepkiyle karşılandı. Kimi vatandaşlar, “Hiç mi kutsal değerlere saygın yok, neyi amaçlıyorsun?” diyerek tepkisini gösterdi. Hukukçu Hasan İlter de, “Milli ve manevi değerlerimize ne kadar düşman olduklarını her platformda dile getiriyorlarlar. Ezandan, Kur’an’dan rahatsız oluyorlar, camiden rahatsız oluyorlar” dedi. Anadolu Platformu Başkanı Turgay Aldemir de, “Dönem dönem toplumumuzun kültürel değerleri, inanç değerleri bu tür agresif tavırlarla aşındırılmak isteniyor” dedi.