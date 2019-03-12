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Yavaş’ın sahte senet skandalı

Şer ittifakının Ankara Büyükşehir Belediye Başkan çatı adayı Mansur Yavaş’ın sahte senet skandalı Türkiye’nin gündemine bomba gibi düşerken, gazetemiz Akit söz konusu davanın yargı sürecinin kesinleştiğine dair belgelere ulaştı.

12 Mart 2019 Salı 09:31

 Oğuzhan Gültekin  Ankara 

İYİ Parti, HDP ve CHP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan çatı adayı Mansur Yavaş’ın sahte senet skandalı Türkiye’nin gündemine bomba gibi düştü... Akit, söz konusu davanın yargı sürecinin kesinleştiğine dair belgelere ulaştı. Tüm bunların karşısında CHP, İYİ Parti ve HDP’nin Ankara’da ortak adayı olan Mansur Yavaş’ın konuşmaması ve Yargıtay’ın kesinleşmiş kararına rağmen “siyasi komplo” açıklaması daha büyük tepkilere neden oluyor.

Yargıtay’a yakalandı

Yavaş’ın iş adamı N.K adına sahte senet düzenlediği ortaya çıktı. Yavaş’ın, N.K adına sahte senet düzenleyerek 600 bin doları icra yoluyla tahsil etmeye çalıştığı iddiası mahkemeye taşındı. N.K haklı bulunurken, Yavaş’ın tazminat ödemesine karar verildi. Ankara 1. İcra Hukuk Mahkemesi’nin Yavaş’a verdiği 500 bin TL’lik kötüniyet tazminatı ve para cezası Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin “Kesinleşme Şerhi” ile tasdik edildi. Mahkeme kararlarına ve Yargıtay’ın kesinleşme şerhine rağmen Yavaş’ın avukatı “Sırf siyasi rekabet nedeniyle girişilen ucuz kampanya” diyerek kararlar hakkında tek kelime etmedi.

Bugün açıklama yapacak

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de, “2015’ten bu zamana kadar Yavaş ile bu vatandaş arasında iddialarla ilgili 28 ayrı soruşturma dava var. Resmi evrakta sahtecilik, şantaj ve menfaat temini, yargı içinde örgüt kurmak ile ilgili süreç devam ediyor. Mansur Yavaş hakkında devam eden bir ceza davası olduğu da söylenmektedir” dedi. Yavaş ise, “sahte senet” iddialarına ilişkin, “Kirli siyaset kimseye yaramaz diyorum. Onun cevabını yarın benden alacak” demekle yetindi.

Yavaş hakkında iddianame

Bu arada; Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı da Yavaş hakkında, avukatlık yaptığı döneme ilişkin bir senetle mükerrer tahsilat yapmaya çalıştığı iddiasıyla “görevi kötüye kullanmak” ve “kişilerin huzur ve sükununu bozmak” suçlarından son soruşturma açılması için iddianame düzenledi.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 09:31
  1. İYİ Parti
  2. HDP
  3. CHP
  4. Ankara Büyükşehir Belediye Başkan çatı adayı Mansur Yavaş
  5. Akit
  6. Mansur Yavaş
  7. Ankara 1. İcra Hukuk Mahkemesi
  8. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik
  9. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı
  10. Yargıtay

YORUM YAZ

  • YAKAR TOPYAKAR TOP29 dk önce
    bu muhalefet , liderliklerine, vitrinlerine birer akıllı adam, adaylıklara birer temiz adam bulamayacak kadar kötü durumda mı !!! .bu durum sadece muhalefet sorunu olarak tanımlanamaz...üstten alta, genel bir ahlaksızlık, kanser gibi sarmış milletimizi..yazıklar yazıklar olsun..kimseye güvenin kalmadığı günler gelecek derlerdi, gördük sonunda..eyvahlar olsun.
  • Yavaş patladıYavaş patladı30 dk önce
    Yavaş patladı beyler.Fetöcü çikacak
  • sukrusukru37 dk önce
    Pislikleri YAVAŞ YAVAŞ ortaya çıkıyor.Bunlar bilinenler,Acaba bilinmeyen daha neler vardır kimbilir.
  • Ax111Ax11139 dk önce
    Çok komik. Mahkeme iddiayı kabul etmiş Mansur'u ifadeye çağırıyor, Mansur da gidip ifadesini verip şayet suçsuzsa suçsuzluğunu savunacağına, ispatlayacağına, kendisini aklamaya çalışacağına cevabı sandıkta vereceğim diyor. Fırsat bilip gitmiyor. Gel de gülme. Gel de ağlama. Bu şahıs Başkent'in başkanı olmaya aday. Düşünebiliyor musunuz.?!

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