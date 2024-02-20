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Yaşam Yatalak babasının gözü önünde komşusu tarafından öldürüldü
Yaşam

Yatalak babasının gözü önünde komşusu tarafından öldürüldü

Yeniakit Publisher
2024-02-20 02:46:00 -
Yatalak babasının gözü önünde komşusu tarafından öldürüldü

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 65 yaşındaki adam, yüksek ses meselesi sebebiyle tartıştığı komşusunu yatağa bağlı babasının yanında silahla vurarak öldürdü.

Sakarya'da bir kişi, gürültü nedeniyle tartıştığı komşusunu, yatağa bağlı babasının gözleri önünde vurarak öldürdü.

Konuralp Mahallesi 2034 Sokak'ta ki meydana gelen olayda, 65 yaşındaki A.Y. ile komşusu arasında yüksek ses yüzünden tartışma çıktı. Yerini kavgaya bırakan tartışmada A.Y., elindeki silahla komşusu Bahattin Demir'i yatağa bağlı babasının yanında silahla vurdu.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede Demir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Hususa ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: İHA

 
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