Yasmani Copello Avrupa üçüncüsü oldu! Yasmani Copello kimdir, kaç yaşında? Yasmani Copello hayatı
Yasmani Copello, Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 400 metre engelli finalinde 48.78’lik derecesiyle üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu. Yasmani Copello hayatı merak ediliyor! Yasmani Copello kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu ve kilosu kaç? Yasmani Copello eşinin ismi nedir? Yasmani Copello Escobar ile ilgili detaylı bilgilere ve biyografisine haberimizden ulaşabilirsiniz.
Bu yıl 25incisi Münihte düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda Yasmani Copello 400 metre engelli finalinde 48.78’lik derecesiyle üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.
Copello bu sonuçla Avrupa Şampiyonlarında 2016’da altın ve 2018’de gümüş madalyadan sonra üçüncü madalyasını kazandı.
Yasmani Copello Escobar, Küba asıllı Türk engelli koşucusu. ENKA SK bünyesinde kariyerini sürdürmektedir. Escobar, Temmuz 2015'teki 49.73'lük performansıyla 400 m engelli Türkiye rekorunu kırdı. Yaklaşık iki hafta sonra rekoru 49.39'a çekti.
Yasmani Copello hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki, Yasmani Copello kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi? İşte Yasmani Copello hayatı hakkında bilgiler...
Yasmani Copello kimdir? Yasmani Copello kaç yaşında? İşte Yasmani Copello hayatı
Copello bu sonuçla Avrupa Şampiyonlarında 2016'da altın ve 2018'de gümüş madalyadan sonra üçüncü madalyasını kazandı.
Doğum tarihi: 15 Nisan 1987 (35 yıl yaşında),
Yasmani Copello nerede doğdu? Havana, Küba
Yasmani Copello boyu kaç? Boy: 1,91 m
Yasmani Copello kilosu kaç? Kilo: 85 kg
Kulüp: ENKA SK
En iyi dereceleri: 400 m eng. 47.81 (2018)
Madalya: 2016 Yaz Olimpiyatları'nda atletizm - Erkekler 400 metre engelli
Yasmani Copello'nun eşi: Elif Koç'tur.
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