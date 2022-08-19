Filistin asıllı Bella Hadid'den çarpıcı itiraf!

Filistin konusunda aktivistliğiyle bilinen dünyanın en ünlü modellerinden Bella Hadid çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Filistin asıllı model Bella Hadid: Müslüman kültürde büyüyememiş olmak beni üzüyor

GQ dergisine konuşan Bella Hadid: Daha önce de birçok kez erkek egemen bir ailede büyüdüğünü ve bunun hayatını büyük ölçüde olumsuz etkilediğini anlatan Filistin asıllı ABD'li model Bella Hadid, Müslüman kültürde yetişmesine izin verilmediği için üzgün; Filistin konusundaki aktivistliği nedeniyle işinden olmaktan da korkmuyor.

Filistinli gayrimenkul zengini Mohamed Hadid ile Hollandali manken Yolanda Hadid'in ikinci çocuğu, kendisi gibi ünlü Gigi Hadid'in de kardeşi olan 25 yaşındaki Bella Hadid bu dünyaya modellik yapmaya gelmediğini fark ettiğini söyledi.

GQ dergisine konuşan Hadid anne ve babasının 2000'de boşanmasının ardından Kaliforniya'ya büyüdüğünü, bunun da Filistinli kökenlerinden uzak kalması anlamına geldiğini anlattı.

Öncesinde Washington DC'de Filistinli akrabalarıyla dolu bir çevrede yaşadığını hatırlatan Hadid, "Çok uzun süre, kayıp parçam kendimdim. Bu da beni gerçekten üzüyor ve yalnızlaştırıyordu" dedi.

Ancak genç kadın kariyeri uğruna inandıkları şeyden taviz verme niyetinde değil: "Bu dünyaya model olmaya gelmediğimi fark ettim. Bu şekilde sesimi çıkarabileceğim bir konumda olduğum için kendimi şanslı görüyorum. Benden götürüsü ne olacak? İşimi kaybetmem mi?"



Hadid, 'Rep' adlı podcast yayınında görüşleri yüzünden birçok işin kendisinden alındığını söylemişti:

"O kadar çok şirket benle çalışmayı bıraktı ki. Benle ilişkisini kesen arkadaşlarım oldu. Yedi yıl boyunca her cuma akşamı evlerinde birlikte akşam yemeği yediğim insanlar şimdi beni neredeyse evlerinden içeri sokmayacaklar."