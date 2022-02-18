Yaşlı Filistinlinin başını yardılar!
Zulüm ve baskıda sınır tanımayan işgalci İsrail, her gün Kudüs’ün değişik semtlerini kan ve gözyaşına boğuyor. Arama tarama bahanesiyle Filistinli Müslümanların yaşadığı mahalleleri kuşatan Siyonist zalimler, kendilerine direnmeye kalkanları genç yaşlı demeden darp ediyor.
Yeni Akit Ankara
Babu'l Amud bölgesinde Yahudi yerleşimcilerin gösterilerine karşı koyan Filistinli gençler ile işgalciler arasında patlak veren çatışmalarda bir yaşlı Filistinli yurttaş yaralandı. Yerel kaynaklar, İsrail askerlerinin, müdahale sırasında araya girmeye çalışan yaşlı Filistinliye acımadan saldırdığını ve başını yardığını bildirdiler.
Müslümanlar Cuma namazını zulüm altındaki mahallede kıldı
Öte yandan yüzlerce Filistinli Müslüman, Cuma namazını son dönemde Siyonist işgal güçlerinin büyük baskısı ve saldırıları altında bulunan Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde eda ettiler. Filistinli inananlar, Cuma sonrasında birbirlerine sarılarak İsrail ile mücadeleye devam edeceklerine dair yeminler ettiler.