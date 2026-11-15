Ceviz kabuğunu sakın atmayın: Ne işe yaradığını duyunca şaşıracaksınız!

Saç dökülmesi, beyazlama ve saçların canlılığını kaybetmesi pek çok kişinin karşılaştığı sorunlar arasında yer alıyor. Genetik faktörler, stres, hormonal değişimler ve beslenme alışkanlıkları saç sağlığını etkiliyor. Bu sorunlara karşı farklı bakım yöntemleri araştırılırken ceviz kabuğu da geleneksel uygulamalarda öne çıkan yöntemlerden biri olarak dikkat çekiyor. Ceviz kabuğunda bulunan doğal pigmentler, saç tellerinde kahverengiye yakın renk tonları oluşturabilir. Bu özelliği nedeniyle özellikle saç rengini doğal yollarla koyulaştırmak isteyenler tarafından tercih edilir. Saçlara daha parlak bir görünüm de kazandırabilir.