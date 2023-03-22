Yaşlı adam evinin bahçesinde ölü bulundu

Zonguldak’ın Kilimli ilçesi Güney Mahallesinde psikolojik sorunları bulunan 73 yaşındaki Rıdvan Sinopluoğlu evinin bahçesinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay öğlen saatlerinde Kilimli ilçesi Güney Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre psikolojik sorunları ve alkolik olduğu öğrenilen Rıdvan Sinopluoğlu (73) evinin bahçesinde ölü bulundu. Çevredekilerin fark etmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Rıdvan Sinopluoğlu’nun hayatını kaybettiğini tespit etti.

Sinopluoğlu’nun cansız bedeni otopsi için Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Rıdvan Sinopluoğlu’nun kat'i ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacak.