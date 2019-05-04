"Yasin’le kandırmaya çalışan riyakar politikacı İmamoğlu'nun sevgi makyajı döküldü!"

İsmail Uğur yeniakit.com.tr

Türkiye Diyanet Vakfı tarafından düzenlenen ve Ramazan’a özel ilk ve en yüksek katılımlı tek kitap etkinliği olma özelliği taşıyan Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı, 2010 yılından bu yana İBB Kültür A.Ş. ve Türkiye Diyanet Vakfı işbirliğiyle ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nın desteğiyle gerçekleşiyordu. Bu yıl ise İBB’nin işbirliğine yanaşmaması yüzünden 37 yıldır kesintisiz devam eden fuar ilk kez kurulamamış oldu. İmamoğlu’nun bu kararına yayıncılardan ve yazarlardan tepki geldi.

CHP’nin sevgi makyajı döküldü

Fuar adına yaşanan kesintinin, hem Ramazan’a hem de yayın dünyasına gölge düşürdüğünü belirten Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı, ““Tahsis sorunu” yüzünden Ramazan’ı ahaliye kitapla bağlayan süreklilik sekteye uğradı. Yayın dünyasında olanlar bilir ki ülkemiz adına kitap ve yayın adına yarım asra yakın süren bir faaliyet varsa bunun her halükârda yaşatılması elzemdir. CHP ilk icraatıyla genlerindeki yerli kültür düşmanlığının devam ettiğini göstermiş, İmamoğlu'nun seçim döneminde bazı ahmak dindarları bile sarhoş eden sahte sevgi makyajı dökülmeye başlamıştır. CHP’nin yayıncılığa vurduğu darbe, kültür hayatının zor zamanlar geçirdiği bu günlerde zihinlerden silinmeyecektir. 37 yıldır süren dinî yayıncılık fuarına yer verilmemesi hiçbir şekilde kabul edilemez.” dedi.

Kitap düşmanı CHP ihanet şebekelerinin güdümüne girdiğini göstermiştir

Bıyıklı, dini yayınlar fuarının iptaline yönelik eleştirilerini şöyle sürdürdü: “Kitap ve Kültür düşmanı CHP bu yasağıyla gelecekte yerli ve milli çalışmaların önünü nasıl tıkayacağını da göstermiş oldu. HDP destekli CHP İstanbul’da zulüm 1453’te başladı diyen ihanet şebekelerinin güdümüne girdiğinin işaretidir bu kısıtlama. Türkiye Yazarlar Birliği olarak darbe dönemlerinde bile bu milletin değerlerini, kültürünü savunmuş bir kurum olarak bundan sonra da medeniyet değerlerimize aykırı davranan kitap ve kültür düşmanlarına karşı sessiz kalmayacağımızı belirtmek isteriz.

“İmamoğlu Yasin okuyarak milleti kandıran riyakar bir politikacıdır”

Kitap fuarının iptal edilmesini, Kur’an ayı Ramazanda dini kitapların okuyucuyla buluşmasını yasaklamak olarak niteleyen Bıyıklı, “Bu açık bir faşizmdir. Bu faşizmi uygulayan da muhafazakar seçmeni okuduğu Yasin’le kandırmaya çalışan riyakar bir politikacıdır. Riya saltanatı uzun sürmeyecek, İstanbul maneviyat beşiği olarak kitaba ve kültüre her zaman yurt olmaya devam edecektir.” şeklinde konuştu.