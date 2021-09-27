YASED’de ikinci Sargın dönemi
Salgın süreci nedeniyle 39’uncu ve 40’ıncı genel kurulunu bir arada gerçekleştiren Uluslararası Yatırımcılar Derneği’nin (YASED) Başkanlığı’na ikinci kez Ayşem Sargın seçildi.
Yönetim Kurulu’nda ise şu isimler yer aldı: “Aykut Ferah, Cengiz Eroldu, Daniel Korıoth, Douglas Gerald Parks, Ece Aksel, Engin Aksoy, Hüseyin Gelis, Lars Hoffmann, Levent Özbilgin, Mustafa Seçkin, Osman Okyay, Rami Atikoğlu, Selim Giray, Selim Güven, Sinan Şahinbaş, Tolga Gürkan, Uğur Z. Candan, Yasser Abdul Malak, Zaur Gahramanov.”