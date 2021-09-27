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Ekonomi YASED’de ikinci Sargın dönemi
Ekonomi

YASED’de ikinci Sargın dönemi

Salgın süreci nedeniyle 39’uncu ve 40’ıncı genel kurulunu bir arada gerçekleştiren Uluslararası Yatırımcılar Derneği’nin (YASED) Başkanlığı’na ikinci kez Ayşem Sargın seçildi.

Yeniakit Publisher
2021-09-27 23:02:00 -
YASED’de ikinci Sargın dönemi

Yönetim Kurulu’nda ise şu isimler yer aldı: “Aykut Ferah, Cengiz Eroldu, Daniel Korıoth, Douglas Gerald Parks, Ece Aksel, Engin Aksoy, Hüseyin Gelis, Lars Hoffmann, Levent Özbilgin, Mustafa Seçkin, Osman Okyay, Rami Atikoğlu, Selim Giray, Selim Güven, Sinan Şahinbaş, Tolga Gürkan, Uğur Z. Candan, Yasser Abdul Malak, Zaur Gahramanov.”

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