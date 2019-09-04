Yaşar Yıldırım: Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Akşener ailelerin isyanını duymuyor

Mehmet Özmen yeniakit.com.tr

Yeniakit.com.tr’ye Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde ailelerin başlattığı oturma eylemini doğru ve yerinde bir gelişme olarak değerlendiren MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, “PKK’ya nereden eleman taşındığını, kimlerin dağa çocuklarını götürdüklerini aileler bulmuşlar ve oraya giderek çocuğunu alıp evine dönüyorlar.” şeklinde konuştu.

“İmamoğlu, Kılıçdaroğlu ve Akşener o isyanı duymuyor”

Ailelerin dile getirdikleri “Siz çocuklarınızı özel okullarda okuturken bizim çocukları dağa gönderiyorsunuz. Yeter artık, bizim artık HDP’ye verecek çocuklarımız yok. Başlarım sizin Kürdistan davanıza.” şeklindeki tepkileri hatırlatan Yaşar Yıldırım, şöyle konuştu:

“HDP’nin Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki ailelerin bu isyanına onlara destek verenler duymuyorlar, görmüyorlar. HDP’nin önünde bu olup bitenleri Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Meral Akşener’in de görmesi, o isyana kulak vermesi gerekiyor.”

“İmamoğlu, ailelerin değil HDP’li başkanların yanına gitti”

MHP Genel Başkanı Yaşar Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kapalı göz açık olmamalı. İki gözün açık olacak ve iki tarafı birden göreceksin. Sayın İmamoğlu, Diyarbakır’a görevden alınan belediye başkanlarına destek vermeye gitti. Diyarbakır HDP’nin önünde oturma eylemi yapan ailelerin yayına neden uğramadı? Türk askeri niye dağda geziyor? Türk askerinin oralarda ne işi var? Diyarbakır’a giden İmamoğlu, Pençe Harekatı karargâhına neden uğramadı? Bunların iki gözü açık değil. Tek taraflı, tek gözle bakıyorlar ve teröre destek veriyorlar, teröristlerin morallerini yükseltiyorlar, onlara güç veriyorlar.”

“‘Atatürk’ün kurduğu cumhuriyeti yaşatacağız’ diyorlar ama...”

CHP’ye yönelik tepkisini sürdüren Yaşar Yıldırım, “Bir taraftan ‘Atatürk’ün kurduğu cumhuriyeti sonsuza dek yaşatacağız’ diyorlar ama öte yandan ise Atatürk’ün kurduğu cumhuriyeti yıkmaya çalışanlarla kol kola siyaset yapıyorlar, onlarla işbirliği yapıyorlar.” dedi.

“Akşener, HDP’nin Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki aileleri görmez”

“Bir anne ve bir kadın olarak İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önündeki anaların yanında olması, onlara destek vermesi gerekmez mi?” şeklindeki bir soru üzerine MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, şöyle konuştu:

“Yok efendim, onlar HDP’nin Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki aileleri görmezler. Onların tek gördüğü bir şey vardır; HPD’ye, PKK’ya zarar verebilecek devletin herhangi bir faaliyetini görürler ve orada bağırırlar. HDP’nin önündeki annelerin isyanına hiç bakmazlar. Onu ‘yok’ kabul ediyorlar.”

“HDP/PKK’ya karşı ailelerin bu eylemi yaygınlaşmalıdır”

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, sözlerini şöyle tamamladı:

“HDP/PKK’ya karşı ailelerin bu eylemi yaygınlaşmalıdır. Bütün aileler çocuklarına sahip çıkmalıdır. Bu arada devletin gücü bir kez daha ortaya çıkmıştır. Bugüne kadar HDP’lilere karşı kimse sesini çıkaramıyordu ama bugün devlet devletliğini gösterdikten sonra aileler HDP’nin önüne gidip çocuklarını isteyebiliyorlar ve alabiliyorlar. Oraya bir devlet güvencesi gelmiştir. Teröre karşı alınan bir başarıdır bu.”