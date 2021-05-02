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Eğitim Yaşar Üniversitesi 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri nelerdir?
Eğitim

Yaşar Üniversitesi 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri nelerdir?

YKS sınavına girecek üniversite öğrenci adayları, üniversitelerin taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini araştırmakta. Peki, Yaşar Üniversitesi taban puanı, en düşük yüzdelik, en yüksek yüzdelik ve kontenjan sayıları kaçtır?

Yeniakit Publisher
2021-05-02 12:02:00 -
Yaşar Üniversitesi 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri nelerdir?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının düzenleyeceği, 2021 YKS sınavının son başvuru tarihi 18 Mart 2021 tarihinde sona ermişti. ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre, YKS sınavının ilk oturumu olan TYT sınavı 26 Haziran’da yapılacak. İşte merak edilen haberin detayları…

Yaşar Üniversitesi 4 yıllık taban puanları 2021, yüzdelik dilimleri ve kontenjan sayıları kaçtır?

Yaşar Üniversitesi 2 yıllık taban puanları 2021, yüzdelik dilimleri ve kontenjan sayıları kaçtır?

ÖSYM YKS üniversite tercih kılavuzu için tıklayınız…

YKS sınavında kaç soru var, hangi konular olacak?

TYT sınavında 40 Temel Türkçe, 40 Matematik, 7 fizik, 7 kimya, 6 biyoloji, 5 din kültürü, 5 felsefe, 5 tarih ve 5 coğrafya sorusu sorulacak.

AYT' de 40 matematik, 40 fen bilimleri, 40 Türk Dili Edebiyatı-Sosyal Bilimler 1 ve 40 Sosyal Bilimleri 2 testi karşımıza çıkacak.

YDT sınavında ise 80 yabancı dil sorusu sorulacak.

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