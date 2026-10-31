Savcı Sayan’dan BDDK Başkanı’na zor sorular: “20 milyar TL”

Eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, sosyal medya hesabından Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı’na yönelik dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

“Kamuoyu adına size soruyorum” diyen Sayan, Pusula Holding ve Katılımevim üzerinden gündeme getirdiği iddialarla ilgili BDDK Başkanı’na 10 soru yöneltti.

“EMRE TEZMEN’İ ARADINIZ MI?”

Sayan’ın ilk soruları Emre Tezmen üzerinden geldi.

BDDK Başkanı’nın Tezmen’i telefonla arayarak Pusula Holding ve Katılımevim’i satın almasını isteyip istemediğini soran Sayan, fon krizinin patlak vermesinden birkaç gün önce de Tezmen’in görüşmeye davet edildiğini ileri sürdü.

Sayan, söz konusu görüşmeyle ilgili şu soruları gündeme taşıdı:

“Emre Tezmen’i, fon krizinin patlamasından birkaç gün önce telefonla arayarak ‘Emre kardeş, gel birlikte bir kahve içelim’ dediniz mi?”

20 MİLYAR TL İDDİASI

Sayan’ın paylaşımında en dikkat çeken başlıklardan biri ise 20 milyar TL iddiası oldu.

Sayan, söz konusu görüşmede Tezmen’den Pusula ve Katılımevim’i kurtarmak amacıyla 20 milyar TL temin etmesinin istenip istenmediğini sorarken, görüşmede başka kimlerin bulunduğunun da açıklanmasını istedi.

Ardından çok daha ağır bir iddiayı soru şeklinde gündeme getiren Sayan, BDDK Başkanı’na şu soruyu yöneltti:

“Tera’yı batırmak pahasına Pusula ve Katılımevim’i kurtarmaya çalıştığınız söyleniyor. Bu iddia doğru mu?”

“35 MİLYAR TL KREDİ VERECEĞİM DEDİNİZ Mİ?”

Sayan, 20 milyar TL karşılığında Tezmen’e Takasbank üzerinden 35 milyar TL kredi sağlanacağının taahhüt edilip edilmediğini de sordu.

Sayan, “20 milyar karşılığında, ‘Pazartesi günü Takasbank’tan sana 35 milyar TL kredi vereceğim’ dediniz mi?” ifadelerini kullanırken, pazartesi günü söz konusu kredinin neden verilmediğinin açıklanmasını istedi.

Mevzuatın krediye engel olması halinde böyle bir sözün neden verildiğini de soran Sayan, kamuoyunun bu konuda bilgilendirilmesi gerektiğini belirtti.

“ÜST DÜZEY BÜROKRAT VE SİYASİLERİN HİSSELERİ İÇİN Mİ KULLANILDI?”

Sayan’ın en ağır sorularından biri ise 20 milyar TL’nin kullanımına ilişkin oldu.

Sayan, Tezmen tarafından aktarıldığını öne sürdüğü paranın, BDDK Başkanı’na yakın olduğu iddia edilen bazı üst düzey bürokrat ve siyasilerin hisselerini kurtarmak amacıyla kullanılıp kullanılmadığını sordu.

Sayan bu iddiaya ilişkin herhangi bir belge paylaşmazken, iddiaların muhatapları tarafından açıklığa kavuşturulmasını istedi.

“YAKININIZIN VEYA AKRABANIZIN HİSSESİ VAR MI?”

Eski Ağrı Belediye Başkanı Sayan ayrıca Pusula Holding’de yüzde 2,5, Katılımevim’de ise yüzde 4,5 oranında hissesi bulunduğu ileri sürülen bir kişinin BDDK Başkanı’nın yakını veya akrabası olup olmadığını sordu.

Sayan, “Bu bilgi doğru mu?” diyerek iddiaya doğrudan cevap verilmesini istedi.

BDDK’NIN DENETİM SÜRECİNİ DE SORDU

Sayan’ın son soruları ise BDDK’nın söz konusu şirketlerle ilgili daha önce herhangi bir inceleme veya denetim yapıp yapmadığı üzerine oldu.

Firmaların faaliyetlerinin daha önce takip edilip edilmediğini soran Sayan, olası risklere ilişkin bir rapor hazırlanıp hazırlanmadığının da açıklanmasını istedi.

Varsa söz konusu raporun ilgili bakanlıklara veya kamu kurumlarına sunulup sunulmadığını soran Sayan, yetkili kurumların riskler konusunda önceden bilgilendirilip bilgilendirilmediğinin kamuoyuyla paylaşılması çağrısında bulundu.

“KAMUOYU CEVAP BEKLİYOR”

Sayan paylaşımını BDDK Başkanı’na doğrudan seslenerek tamamladı:

“Bunlar son derece ağır ve vahim iddialardır. Kamuoyu sizden bu iddialarla ilgili bir cevap beklemektedir.”

Sayan’ın kamuoyuna taşıdığı iddialara ilişkin BDDK Başkanı veya adı geçen taraflardan gelecek açıklamalar merakla bekleniyor.