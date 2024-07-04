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Yerel Yaşanmayacak hale getirmiş! Çöp evden çıkanlara şaşıracaksınız
Yerel

Yaşanmayacak hale getirmiş! Çöp evden çıkanlara şaşıracaksınız

Yeniakit Publisher
2024-07-04 15:36:19 - 2024-07-04 15:36:19
Yaşanmayacak hale getirmiş! Çöp evden çıkanlara şaşıracaksınız

Bilecik'te vatandaşların ihbarı üzerine bir evde yapılan incelemelerde Zabıta Müdürlüğü ekipleri evde büyük miktarda kağıt ve çöp biriktiğini belirledi.

Cumhuriyet Mahallesi Ali Baba Sokak 16 numaralı evde çok miktarda kağıt ve çöp biriktirildiği ihbarı alan ekipler hemen harekete geçti. İlgili birim müdürlükleriyle iletişime geçen Zabıta Müdürlüğü ekipleri, evde bulunan çöplerin alınarak, temizlenmesini sağlanarak, ev sahibine Kabahatler Kanunu çerçevesinde ceza işlemi uygulandı.

Vatandaşların bu tür durumlara karşı duyarlı olması gerektiğini belirten Zabıta Müdürlüğü ekipleri, uygunsuz ve olumsuz durumlara karşı 153 numaralı Zabıta Müdürlüğü telefonlarının aranabileceği bilgisini verdi.

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