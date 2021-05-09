Koronavirüs salgınında artan vakalar sebebiyle Türkiye önce kısmi ardından da tam kapanmaya gitti. Bu karar vakalarda ciddi bir düşüş sağladı. Günlük vaka tablosuna bakanlar ise hangi yasakların ne zaman kaldırılacağını araştırmaya başladı. Peki, korona yasakların kaldırılacak mı?

Yasaklar 17 Mayıs’ta bitecek mi? 17 Mayıs’ta hangi yasaklar kalkacak?

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer, A Haber’de değerlendirmelerde bulundu. Tezer, normalleşmenin kademeli olacağını ifade etti. Tezer, “Bizim hedeflediğimiz rakamlar var ve bu rakamların altına düşmemiz gerek. Yapılan uygulamaların neticesini Cuma ve cumartesi göreceğiz. 17 Mayıs'tan sonra tamamen eski hayatımıza döneceğiz diye bir durum yok. Açılma kademe kademe olacak. Virüs son hızıyla bulaşmaya devam ediyor. Yoğun bakımlarda genç yaştaki grup daha fazla. Bu bize aşının önemini gösteriyor. Dikkat etmezsek koronavirüs her yaş grubuna bulaşabilir ve altta yatan herhangi bir hastalık olmasa dahi ağır seyredebilir” diye konuştu.