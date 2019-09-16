0553 313 94 23

Yasak kuş avına 14 bin lira para cezası

Aydın’ın Efeler ilçesinde Jandarma kontrol noktasında bir araçta yapılan aramada avlanması yasak olan 20 adet kuş türü ele geçirilirken, şahıslara 14 bin 100 TL para cezası uygulandı.

16 Eylül 2019 Pazartesi 10:41
Yasak kuş avına 14 bin lira para cezası

Aydın’ın Efeler ilçesinde Jandarma kontrol noktasında bir araçta yapılan aramada avlanması yasak olan 20 adet kuş türü ele geçirilirken, şahıslara 14 bin 100 TL para cezası uygulandı.


Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi’nden yapılan açıklamada, “İlimiz Denizli girişi üzerinde bulunan Jandarma kontrol noktasında bir araçta yapılan aramada, Avlanması yasak türlerden olan 19 adet Arıkuşu (Merops apiester) ve 1 adet Dağ kuyruksallayanı (Motacilla cinerea) yakalanmıştır. Yapılan kontrollerde avcıların avcılık belgesinin ve avlanma izinlerinin tam olduğu görülmüşsede MAK Kararlarına aykırı olarak avladıkları yasaklı türler için 14.100 TL para cezası uygulanarak kuşlara el konulmuştur. İşbirliğinden dolayı Jandarma Teşkilatımıza teşekkür eder, avcılarımızın kurallara riayet etmelerini önemle rica ederiz” denildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 10:41
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    (Özel) Dünyanın gözünün olduğu Mersin sahillerinde 40 binin üzerinde yavru kaplumbağa denizle buluştu
    1. (Özel) Dünyanın gözünün olduğu Mersin..
    2. Başkan Çolakbayrakdar, Barsama Mesire..
    3. Elektrik ve hibrit çığır açıyor
    4. Gözler Ankara’da! Dev görüşme başladı
    5. İstanbul Challenger’da zafer Humbert’in
    6. Otomobil tutkunları bu festivalde..
    7. Üniversite ders seçimleri ne zaman?..
    8. Erciş Ülkü Ocaklarında nöbet değişimi
    9. Direksiyonu kilitlendikten sonra başka..
    10. Melikgazi’de enerjiye trafo desteği
    11. Ebru Sanatı için izinli kenevir ekimi..
    12. Spor Toto Gelişim Elit U16 Ligi
    13. Görevini kötüye kullanma iddiasıyla..
    14. GastroAntep’te Oğuzeli rüzgarı
    15. Mert Akgöz, Çiğli Esentepespor’a..
    16. İskenderun Özel gelişim hastanesinde..
    17. Anne ve kızının yaralanma anı güvenlik..
    18. Beyşehir’de Bisiklet Festivali sona..
    19. Çiğli’de 2. Pati Dostları Festivali
    20. 100 kişilik ekiple kaybolan..
    Libya’daki şer ittifakına Türk darbesi! BAE ve Hafter’e Osmanlı tokadı
    Libya’daki şer ittifakına Türk darbesi! BAE ve Hafter’e Osmanlı tokadı
    Para para para…
    Para para para…
    Menzil cemaatinden açıklama: Biz provokasyonlara gelmeyeceğiz, milletimiz için çalışıyoruz
    Menzil cemaatinden açıklama: Biz provokasyonlara gelmeyeceğiz, milletimiz için çalışıyoruz
    Buhara Köyü Muhtarı Altın paçavraların maskesini düşürdü: Menzil ile aramızdaki mesafe bin kilometre!
    Buhara Köyü Muhtarı Altın paçavraların maskesini düşürdü: Menzil ile aramızdaki mesafe bin kilometre!
    RTÜK düzenlemesi sonrası Netflix'ten alçaklık! Türkiye'ye yönelik kara propaganda
    RTÜK düzenlemesi sonrası Netflix'ten alçaklık! Türkiye'ye yönelik kara propaganda

    Günün Karikatürü

    15 Eylül 2019
    Akit, yine şarlatan Adnancıların hedefinde! Kadınları çırılçıplak soyanlar, 'iftira' palavrasına sarıldı
    Akit, yine şarlatan Adnancıların hedefinde! Kadınları çırılçıplak soyanlar, 'iftira' palavrasına sarıldı
    Darbeci Hafter ve BAE’ye ağır darbe!
    Darbeci Hafter ve BAE’ye ağır darbe!