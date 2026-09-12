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Gündem Türkiye'den gece yarısı İran hamlesi
Gündem

Türkiye'den gece yarısı İran hamlesi

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Türkiye'den gece yarısı İran hamlesi

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Bakan Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Abbas Erakçi ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan gece gündüz demeden diplomatik temaslarına devam ediyor.

 

İranlı mevkidaşı Erakçi ile görüştü

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Bakan  Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, Hürmüz Boğazı'na ilişkin temaslar ve bölgedeki çatışmaların durdurulmasına yönelik devam eden müzakereler ele alındı, Suudi Arabistan'a düzenlenen saldırılar değerlendirildi.

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