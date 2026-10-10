Yasadışı avlanan su ürünlerine el konuldu!

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, denizlerde sürdürülebilirliğin sağlanması, su ürünleri stoklarının korunması ve tarımsal üretim planlaması hedefleri doğrultusunda saha denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Su ürünleri kontrol ekipleri tarafından Buca Balık Hali’nde gerçekleştirilen kapsamlı denetimlerde; satış alanlarının yanı sıra nakil araçları ve ürün stokları titizlikle incelendi. Özellikle tarımsal üretim planlaması kapsamında yer alan hamsi ve istavrit başta olmak üzere tüm su ürünlerinin avlanma standartlarına ve yasal boyut limitlerine uygunluğu kontrol edildi.

45 KİLO YASADIŞI SU ÜRÜNÜ MÜSADERE EDİLDİ

Gerçekleştirilen kontroller sonucunda mevzuata aykırı şekilde avlanarak satışa sunulduğu tespit edilen toplam 45 kilogram su ürününe el konuldu. Denetimlerde el konulan ürünlerin dökümü şöyle gerçekleşti:

8 kg avlanması tamamen yasak olan orfoz,

27 kg zıpkınla avlanarak ticari satışa sunulan çeşitli türlerde balık,

10 kg av yasağı döneminde bulunan ahtapot.

YASAL İŞLEM UYGULANDI

1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu’na aykırı faaliyette bulunduğu tespit edilen işletme ve şahıslar hakkında cezai işlem uygulanarak idari para cezası kararı kesildi.

Deniz ekosistemini korumak, yasadışı avcılığın önüne geçmek ve tüketicinin güvenilir gıdaya erişimini garanti altına almak amacıyla kontrol ve denetim faaliyetlerinin il genelinde kararlılıkla devam edeceği bildirildi.