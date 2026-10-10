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Dünya Aklı gidik Trump, kendi tükürdüğünü yaladı: Dünyayı tehdit ediyordu! Rus dizeline muhtaç kaldı
Dünya

Aklı gidik Trump, kendi tükürdüğünü yaladı: Dünyayı tehdit ediyordu! Rus dizeline muhtaç kaldı

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Aklı gidik Trump, kendi tükürdüğünü yaladı: Dünyayı tehdit ediyordu! Rus dizeline muhtaç kaldı

Aklı gidik hamleleriyle dünyayı kaosa sürükleyen, önüne gelene yaptırım tehditleri savuran ABD Başkanı Donald Trump'ın ikiyüzlü siyaseti bir kez daha patladı. Rusya'dan enerji tedarik eden ülkelere adeta savaş ilan eden, küresel piyasaları tehditleriyle baskı altına almaya çalışan sarı kafa Trump, kendi kazdığı kuyuya bizzat düştü. ABD ve dünya pazarındaki akaryakıt krizini çözemeyip duvara toplayan Trump, paçayı kurtarmak için soluğu daha önce hedef aldığı Vladimir Putin’in kapısında aldı.

Önüne gelen ülkeye "Rusya'dan petrol almayacaksınız" diye tehditler savuran, akli dengesi tartışmalı ABD Başkanı Donald Trump, kendi ülkesinde patlayan enerji krizinin altında kalınca çareyi Kremlin'e sığınmakta buldu. Dün ambargo şovu yapan sarı kafa, bugün Putin ile anlaştığını ve milyarlarca litrelik Rus dizeline muhtaç kaldıklarını alaycı bir pişkincilikle ilan etti.

Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından enerji piyasalarını ilgilendiren önemli bir açıklama yaptı. Trump, Rusya'nın ilk etapta 300 bin ton dizel yakıt tedarik edeceğini belirtirken, ilerleyen dönemde milyonlarca tonluk yeni sevkiyatların da yapılacağını belirtti.

Trump, 'Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile çok başarılı bir görüşme gerçekleştirdim. Rusya, ABD ve küresel piyasaya derhal 300 bin ton dizel akaryakıt tedarik edecek. Kasım ayında 500 bin ton, ardından 1 milyon ton daha yakıt tedarik edecek. Daha sonra dizel rafinerilerinin durumuna göre kısa bir süre içinde 3 milyon ton dizel daha sağlayacak' dedi.

PUTİN, İŞBİRLİĞİ İÇİN HAZIRIZ DEMİŞTİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “ABD ve küresel piyasalara petrol ile petrol ürünleri tedarik etmeye hazırız” dedi.

Kremlin'in internet sitesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzasıyla açıklama yayımlandı. Açıklamada, Putin’in, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin değerlendirmelere yer verildi.

 Görüşmede küresel enerji piyasalarındaki gelişmeleri ele aldıklarını belirten Putin, “Rus tarafı, ABD ve dünya piyasalarına petrol ile petrol ürünleri tedarik etmeye hazır olduğunu teyit etti. Bunun küresel ekonominin tamamına olumlu yansıyacağına inanıyorum. Görüşmede Ukrayna krizinin çözümüne yönelik olasılıklar kapsamlı olarak değerlendirildi. İran'daki durum ve ikili ilişkiler de alındı. İki ülke liderleri arasındaki doğrudan temasın sürdürülmesi konusunda mutabık kaldık. Başkanlık yönetimleri, istihbarat servisleri ve diğer kurumlar arasındaki iş birliği de devam edecek” ifadelerini kullandı.

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