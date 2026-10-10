Ahmet Hakan’dan YP’nin Göktaş iftirasına tepki! Özlale’ye “gayrimedeni” ve “pişkin” göndermesi!

“Medeniliğin kırıntısını taşıyan bir insandan ne beklenir? ‘Pardon’ demesi, ‘Çok özür dilerim, daha dikkatli olmam gerekirdi’ diyerek mahcup olması beklenir” diyen Ahmet Hakan, “Ümit Özlale bunların hiçbirini yapmadı. Gayet pişkin biçimde ‘Niye büyütülüyor ki, iftiramızla birazcık mağdur oldu, abartacak ne var’ havasına girdi” şeklinde konuştu.

Hürriyet Yazarı Hakan, “Gayrimedeni kişiler asla özür dilemez, asla mahcup olmaz. Pişkin kişiler ise üste çıkmaya çalışır; Özlale her ikisinin de tam bir örneğidir!” diye yazdı.

Ahmet Hakan'ın söz konusu köşe yazısında ilgili bölümde şu ifadeler yer alıyor:

- İsimler piyasaya sürülüyor, yalan çıkıyor.

- Kimin kimi hangi maksatla kandırdığı belirsiz.

- Hangi merkezden kime operasyon çekildiği bilinmiyor.

- Karanlık eller, karanlık dosyaları birilerine sızdırıyor.

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Tam bir fitne zamanı yani.

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Madem öyle...

O zaman fitne zamanlarında ne yapman gerektiğini bilmen hakkın.

*

Fitne zamanlarında.

- Koşuyorsan yürüyeceksin.

- Yürüyorsan duracaksın.

- Ayaktaysan oturacaksın.

- Konuşuyorsan susacaksın.

- Susuyorsan konuşacaksın.

PİŞKİNLİK İLE GAYRİMEDENİLİK ARASINDA BİR İLİŞKİ VAR

YENİ Parti Milletvekili Ümit Özlale, bu sefer baltayı taşa vurdu.

Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’a apaçık iftira attı.

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Medeniliğin kırıntısını taşıyan bir insandan ne beklenir?

- “Pardon” demesi beklenir.

- “Çok özür” demesi beklenir.

- “Daha dikkatli olmam gerekirdi” demesi beklenir.

- Pişman olması, mahcup olması beklenir.

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Ümit Özlale, bunların hiçbirini yapmadı.

Gayet pişkin biçimde...

“Niye büyütülüyor ki bu iş? İftiramızla birazcık mağdur oldu. Abartacak ne var” falan türü açıklamalar yaptı.

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- GAYRİ MEDENİ KİŞİLER: Asla özür dilemezler, asla pişman olmazlar, asla mahcup olmazlar.

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- PİŞKİN KİŞİLER: Bırakın mahcup olmayı, üste çıkmaya çalışırlar. Yaptıkları kötülükten asla pişmanlık duymazlar.

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Gayri medenilik ve pişkinliğin örnek bir sentezi için...

Ümit Özlale’nin tutumuna şöyle bir bakmak yeter de artar bile.