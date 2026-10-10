Siyonist lobinin çirkin oyunu bozuldu! Katil Netanyahu için ABD’li cinayetleri sakladılar

Filistin topraklarında taş üstünde taş bırakmayan, çoluk çocuk demeden katliam yapan Siyonist çete, müttefiki ABD’ye bile hainlik yapmaktan geri durmuyor. İşgal altındaki Batı Yaka’da katledilen Amerikan vatandaşlarının hesabını sormak yerine terör devletinin ayaklarına kapanan Washington yönetimi, skandal bir örtbas tiyatrosuna imza attı. ABD'li Demokrat Senatör Chris Van Hollen, ABD'nin İsrail Büyükelçiliği’nin cinayetlerin üzerini örttüğünü ve Katil Netanyahu çetesini korumak için bilgileri gizlediğini resmen deşifre etti.

ABD'li Demokrat Senatör Chris Van Hollen, işgal altındaki Batı Yaka'da öldürülen Amerikalılara ilişkin bilgilerin "ABD'nin İsrail Büyükelçiliğince örtbas edildiğini" öne sürerek, ABD Senatosunda "bu örtbas girişiminin" soruşturulmasını talep etti.

Van Hollen, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD'nin İsrail Büyükelçiliği, Amerikan vatandaşlarının öldürülmesiyle ilgili bilgileri gizliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Demokrat Senatör, "(ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike​​​​​​​) Huckabee ve onun bu konudaki yetkili temsilcisi, (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu hükümetini ve İsrail hükümetini korumak amacıyla bu bilgileri örtbas ediyor." ifadesini kullanarak, ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesinden "bu örtbas girişimini soruşturmasını" talep etti.

Trump ve yönetiminin halihazırda "İsrail hükümetini koruyup örtbas ettiğini" kaydeden Van Hollen, "Eğer öldürülen Amerikan vatandaşlarının hakkını savunmazsak, bu durum ister Batı Şeria'da ister dünyanın başka bir yerinde olsun, haksız yere öldürülen hiç kimseyi savunamayacağımızı gösterir." görüşünü paylaştı.