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Gündem Özgür Özel, iftiracı vekile kalkan oldu: Yalana akılalmaz kılıf! Özür diledi ama…
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Özgür Özel, iftiracı vekile kalkan oldu: Yalana akılalmaz kılıf! Özür diledi ama…

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Özgür Özel, iftiracı vekile kalkan oldu: Yalana akılalmaz kılıf! Özür diledi ama…

Siyasi ikbalini Yeni Parti çatısı altında sürdürmeye çalışan Özgür Özel, Mersin'deki halk buluşmasında rezil bir pişkinliğe imza attı. Fon soruşturması kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın babasına attıkları çirkin iftira yüzünden özür dilemek zorunda kalan Özel, yalanı deşifre olan milletvekili Ümit Özlale'yi ise mağdur ilan ederek korumaya kalktı.

Yeni Parti tabelası arkasına sığınarak siyaset yapmaya çalışan Özgür Özel, Mersin Büyükşehir Belediyesi önündeki konuşmasında yine dezenformasyon ve itibar suikastlarına kalkan oldu. Konuşmasında fon soruşturması üzerinden köpürtülen kirli iddialara değinen Özel, İzmir Milletvekili Ümit Özlale'nin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın babasını hedef alan asılsız suçlamalarının "isim karışıklığı"ndan kaynaklandığını itiraf etti. Bakan Göktaş'ın ailesinden zoraki şekilde özür dileyen Özel, hemen ardından iftirayı atan vekilini aklamaya çalıştı.

HEM ÖZÜR DİLEDİ HEM DE İFTİRACISINA SAHİP ÇIKTI

Özel, Mersin'de yaptığı konuşmada fon soruşturması kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın babasından özür diledi; ancak yalan iddiaları gündeme getiren milletvekili Ümit Özlale'yi mağdur ilan ederek savundu

Özel, Mersin Büyükşehir Belediyesi önünde düzenlenen halk buluşmasında vatandaşlara hitap etti

Konuşmasının bir bölümünü fon soruşturması kapsamında ortaya atılan iddialara ayıran Özel, İzmir Milletvekili Ümit Özlale'nin açıklamalarında yaşanan isim karışıklığına değindi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın babası hakkında ortaya atılan iddianın yanlış isimlendirmeden kaynaklandığını belirten Özel, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'ın babasından özür diledi

"AMCAMDAN BEN ÖZÜR DİLERİM AMA BURADA İKİYÜZLÜLÜK VAR"

Özgür Özel, Bakan Göktaş'ın babasının yaşadığı rahatsızlığı anladığını ifade ederken diğer ailelerin de benzer hassasiyeti hak ettiğini savundu

"Amcamdan ben özür dilerim ama burada ikiyüzlülük var" diyen Özel, İzmir Milletvekili Ümit Özlale'nin de isim benzerliği üzerinden iftiraya uğradığını, ancak özür dilenmediğini savundu.

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Yorumlar

kartal

lişteyi acıklayın acıklamasanız daha cok iftira atılır size ))))))

Tam liste açıklanmadan

Tüm akp ile ilişkili siyasi bürokrat iş adamları töhmet altındadır. Ak olmak, ak'lanmak istiyorsanız amasız lakinsiz şefaf olacaksınız
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