Balıkçılardan palamut için görülmemiş isyan: Çok ucuzladı, yasak getirilsin

Açıklamada şu ifadeler yer aldı : Bu av sezonunda Allah’ın bereketiyle denizlerimizde son yıllarda eşi benzeri görülmemiş bir palamut bolluğu yaşanmaktadır. Ancak yoğun avcılık nedeniyle piyasaya arz edilen palamut miktarının artması, balık fiyatlarının düşmesine ve balıkçılarımızın ekonomik kayıplar yaşamasına neden olmaktadır. Balıkçılarımız, düşen fiyatlar karşısında kayıplarını telafi edebilmek amacıyla daha fazla avlanmakta; artan av miktarı ise fiyatları daha da düşürerek sektörümüzü ekonomik açıdan sürdürülemez bir kısır döngüye sürüklemektedir.