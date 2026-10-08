Balıkçılardan palamut için görülmemiş isyan: Çok ucuzladı, yasak getirilsin
Palamut bolluğu vatandaşın yüzünü güldürürken balıkçılardan görülmemiş bir talep geldi. Balıkçılar av yasağı getirilmesini talep etti.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Palamut bolluğu vatandaşın yüzünü güldürürken balıkçılardan görülmemiş bir talep geldi. Balıkçılar av yasağı getirilmesini talep etti.
Haberdenizde'de yer alan habere göre, bu sene palamut bolluğu yaşandığı için piyasaya arz edilen palamut miktarının arttığını, bunun da fiyatları düşürerek balıkçıların ekonomik kayıp yaşamasına neden olduğuna dikkat çeken İstanbul İli Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Birliği (İSTANBUL DEMBİR) 12 Ekim 2026 Pazartesi’ye kadar avcılığın durdurulmasını istedi.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı : Bu av sezonunda Allah’ın bereketiyle denizlerimizde son yıllarda eşi benzeri görülmemiş bir palamut bolluğu yaşanmaktadır. Ancak yoğun avcılık nedeniyle piyasaya arz edilen palamut miktarının artması, balık fiyatlarının düşmesine ve balıkçılarımızın ekonomik kayıplar yaşamasına neden olmaktadır. Balıkçılarımız, düşen fiyatlar karşısında kayıplarını telafi edebilmek amacıyla daha fazla avlanmakta; artan av miktarı ise fiyatları daha da düşürerek sektörümüzü ekonomik açıdan sürdürülemez bir kısır döngüye sürüklemektedir.
Denizlerimizin bereketinin ekonomik kayba dönüşmemesi, piyasa dengesinin yeniden sağlanması ve balıkçılarımızın alın terinin karşılığını bulabilmesi amacıyla; Bu Gece Saat 00.00’dan itibaren, 12 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 08.00’e kadar palamut avcılığına geçici olarak ara verilmesi yönündeki talebimize tüm sektörümüzün uymasını talep ediyoruz.
Bu geçici uygulamanın hayata geçirilmesinin, balıkçılarımızın ekonomik kayıplarının azaltılması ve piyasanın yeniden dengelenmesi açısından önemli olduğuna inanıyoruz. Amacımız avcılığı durdurmak değil, denizlerimizin bereketini koruyarak balıkçılarımızın emeğinin karşılığını almasını sağlamaktır”
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