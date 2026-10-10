Uzman Dr. Yavuz Dizdar tek tek açıkladı: Bozulmayan gıda vücudumuzu koruyamaz

"Ehven-i şerdir, yani kötünün iyisidir. Bilimsel olarak bir karşılığı bir yere kadar tabii ki var. En azından lezzetinden anlıyorsunuz. Bir bakıyorsunuz hakikaten köyden gelmiş. Örneğin köydeki bazlamanın tadıyla İstanbul'da satılan bazlama arasında dağlar kadar fark var. Köylü maydanoz getiriyor. Azıcık maydanozu bir şeyin içine koyduğunuzda her şey maydonoz oluyor. İstanbul'da demetle koy yeteri kadar maydanoz tadı alamıyorsun. Tabii ki fark var."