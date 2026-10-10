  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Lezzetinin sırrı 9 milyon yıl öncesine dayanıyor: Bu kahvenin tadına doyum olmuyor! İzmir'de yerin altına iniliyor: Petrol gibi fışkırması an meselesi Peki bu taktiği nasıl uygulayacaksınız? 1 litre ılık suya 3 kaşık eklemek yetiyor! Rusya'da Türkiye heyecanı: Herkes 26 Ekim'i bekliyor Eriyen buzullar kentleri tehdit ediyor: 30 yıl sonra sular altında kalacak kentler! Kırmızı kartı yedi 'Ağır abisi'yle birlikte maçını izledi! Uzman Dr. Yavuz Dizdar tek tek açıkladı: Bozulmayan gıda vücudumuzu koruyamaz Otomobil devi gemileri yaktı: Fiyatı 730 bin lira aşağı çekildi! Gemi faciası Reyhanlı’da yürekleri dağladı: Demir kardeşler iki gün arayla uğurlandı
Gıda
8
Yeniakit Publisher
Uzman Dr. Yavuz Dizdar tek tek açıkladı: Bozulmayan gıda vücudumuzu koruyamaz

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
IHA Giriş Tarihi:

Uzman Dr. Yavuz Dizdar tek tek açıkladı: Bozulmayan gıda vücudumuzu koruyamaz

Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Dr. Yavuz Dizdar gıda konusunda çarpıcı açıklamalar yaptı.

#1
Foto - Uzman Dr. Yavuz Dizdar tek tek açıkladı: Bozulmayan gıda vücudumuzu koruyamaz

Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Dr. Yavuz Dizdar, ultra işlenmiş gıdaların üretim süreçlerinin ürünün niteliğini değiştirdiğini belirterek, "İşlem, gıdanın kendisinden ve içeriğinden daha önemli hale geliyor. Bozulmayan bir gıdanın bizim vücudumuzun bozulmasını önlemesi mümkün değil" dedi.

#2
Foto - Uzman Dr. Yavuz Dizdar tek tek açıkladı: Bozulmayan gıda vücudumuzu koruyamaz

Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Dr. Yavuz Dizdar, 16. Uluslararası Kocaeli Kitap Fuarı'nda düzenlenen söyleşinin ardından, ultra işlenmiş gıdaların sağlık üzerindeki etkileri, katkı maddeleri ve geleneksel üretim yöntemleri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Gıdaların içeriğinden çok üretim ve işlenme biçiminin önem taşıdığını söyleyen Dizdar, "Çünkü içerik olarak şimdi çok farklı bir buğday yetiştirme şansınız yok. Örneğin, ıspanak yetiştirme şansınız yok ama işlemeye geldiğiniz zaman olay değişiyor. Yani siz sütü hala süt olarak üretiyorsunuz fakat homojenizasyon, arkasından yağını standardize etme, basınçtan geçirme, ultra high temp (UHT) dediğiniz zaman o sütlükten çıkıyor. O yüzden aslında işlem gıdanın kendisinden, içeriğinden daha önemli hale geliyor, mevcut içeriği kaybediyor" dedi.

#3
Foto - Uzman Dr. Yavuz Dizdar tek tek açıkladı: Bozulmayan gıda vücudumuzu koruyamaz

Ultra işlenmiş gıdaların sağlık üzerindeki etkilerine değinen Dizdar, bu etkinin dolaylı yoldan ortaya çıktığını ifade ederek, "Sağlığa zararı dolaylı yoldan var. Hayatımıza durmadan kimyasal giriyor. Normalde biz gıdalarla da doğal bile olsa bir miktar kimyasal alıyoruz. Ultra işlenmiş gıdalar buradan alınan kaynağı ortadan kaldırıyor. Biz vücudumuza detoks yapmak, zehri uzaklaştırabilmek için kaynak alamıyoruz. Bu aşırı işlemenin, ultra proses gıdanın sorunu. Kendisi bozulamayan bir şey bizim bozulmamızı engelleyemez" diye konuştu.

#4
Foto - Uzman Dr. Yavuz Dizdar tek tek açıkladı: Bozulmayan gıda vücudumuzu koruyamaz

Doğal ve köy ürünlerinin tercih edilmesine ilişkin de Dizdar, bunun bilimsel karşılığının sınırlı olduğunu ancak tat farkının belirgin şekilde hissedilebildiğini söyledi. Dizdar, şöyle devam etti:

#5
Foto - Uzman Dr. Yavuz Dizdar tek tek açıkladı: Bozulmayan gıda vücudumuzu koruyamaz

"Ehven-i şerdir, yani kötünün iyisidir. Bilimsel olarak bir karşılığı bir yere kadar tabii ki var. En azından lezzetinden anlıyorsunuz. Bir bakıyorsunuz hakikaten köyden gelmiş. Örneğin köydeki bazlamanın tadıyla İstanbul'da satılan bazlama arasında dağlar kadar fark var. Köylü maydanoz getiriyor. Azıcık maydanozu bir şeyin içine koyduğunuzda her şey maydonoz oluyor. İstanbul'da demetle koy yeteri kadar maydanoz tadı alamıyorsun. Tabii ki fark var."

#6
Foto - Uzman Dr. Yavuz Dizdar tek tek açıkladı: Bozulmayan gıda vücudumuzu koruyamaz

Gıda katkı maddelerinin tamamının zararlı olarak değerlendirilmesinin doğru olmadığını kaydeden Dizdar, bazı ürünlerin hazırlanabilmesi için belirli maddelerin kullanılmasının zorunlu olduğunu belirterek, "Gıda katkı maddesi dediğiniz zaman herkes kötü bir şey algılıyor, hiç alakası yok.

#7
Foto - Uzman Dr. Yavuz Dizdar tek tek açıkladı: Bozulmayan gıda vücudumuzu koruyamaz

Bazı şeyleri koymak zorundasınız. Yani çikolata yapmak istiyorsanız ya da yağlı bir şeyi su bazıyla birleştirmek istiyorsanız emülgatör denen birtakım şeyleri kullanacaksınız. Örneğin eskiden teyzem mayonez yapardı. Piyasada mayonez satışı diye bir şey söz konusu değildi. Mayonezin ömrü bir gündür. Yumurtanın sarısıyla zeytinyağını çırparak birbirine yediriyorsun. Şu anki mayonez de aynı mantıkla yapılıyor; yağı suyla birleştiriyorsunuz fakat tabii içerik bambaşka olduğu için tadını taklit ederek gidiyor ama mayonez etkisi göstermez" diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Uzmanlardan korkutan uyarı geldi
Sağlık

Uzmanlardan korkutan uyarı geldi

Sivas Numune Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Serap Eroğlu, 8 Ekim Dünya Görme Günü münasebetiyle göz sağlığına dair son derece kri..
İhsan Ayrancı vefat etti
Gündem

İhsan Ayrancı vefat etti

Yapılan açıklamaya göre, silahla vurulmuş halde bulunan Afyonkarahisar Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı vefat etti.
Trump'tan İran iddiası
Dünya

Trump'tan İran iddiası

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer silah edinme kapasitesini sona erdirdiklerini savundu.

ICE ajanı göçmeni vurdu NEW YORK KARIŞTI! O Araçta 5 yaşında çocuk vardı
Dünya

ICE ajanı göçmeni vurdu NEW YORK KARIŞTI! O Araçta 5 yaşında çocuk vardı

ABD’nin New York kentinde federal göçmenlik ajanlarının düzenlediği operasyon sırasında 28 yaşındaki bir göçmenin vurulması kentte tansiyonu..
Ömer Çelik, Özgür'ü yerin dibine soktu
Gündem

Ömer Çelik, Özgür'ü yerin dibine soktu

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'i "Ülke yönetimi bilgisi ilkokul seviyesinde bile değil" ifadeleriyle yerin..
İBB davasında villa devri ve ödemeler tartışıldı: Ali Nuhoğlu savunma yaptı
Gündem

İBB davasında villa devri ve ödemeler tartışıldı: Ali Nuhoğlu savunma yaptı

İBB’ye ilişkin 436 sanıklı davanın 95. duruşmasında savunma yapan Ali Nuhoğlu, Sarıyer’deki iki villanın devri, Fatih Keleş’e gönderdiğini s..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23