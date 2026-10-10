Ali Karahasanoğlu yazdı: Murat Ongun ve Ekrem İmamoğlu’nun yüzüne “Allahsızlar” haykırışı

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, bugünkü köşe yazısında fon soruşturması, gazeteciler üzerinden yürütülen tartışmalar ve İBB yolsuzluk davasındaki son gelişmeleri kaleme aldı.

Karahasanoğlu, özellikle İBB yolsuzluk davasının tutuksuz sanıklarından Cüneyt Yakut’un duruşmada yaptığı çıkışı gündeme taşıdı.

Temsili çizim: Yapay Zeka

“ALLAHSIZLAR!” HAYKIRIŞINI HATIRLATTI

Cüneyt Yakut’un Murat Ongun başta olmak üzere davadaki bazı isimlere yönelik “Allahsızlar!” diye seslendiğini aktaran Karahasanoğlu, bu çıkışın bazı muhafazakâr yazarlar tarafından görmezden gelindiğini yazdı.

Karahasanoğlu, Ahmet Taşgetiren, Mehmet Ocaktan ve Bülent Arınç’ın tutumlarını da eleştirerek, farklı olaylarda gösterdikleri hassasiyeti İBB dosyasındaki gelişmeler karşısında göstermediklerini ifade etti.

MURAT AĞIREL’E SERT ELEŞTİRİ

Yazısında fon soruşturması etrafındaki yayınlara da geniş yer ayıran Karahasanoğlu, Murat Ağırel’in Ticaret Bakanı Ömer Bolat hakkındaki yayınlarını sert sözlerle eleştirdi.

Bakan Bolat’ın kendisine yönelik ifadeleri reddettiğini hatırlatan Karahasanoğlu, gazetecilikte “iddia” ifadesinin kullanılmasının doğrulanmamış suçlamaları yaymanın sorumluluğunu ortadan kaldırmayacağını kaydetti.

Karahasanoğlu, “Gazeteciliği pespaye hâle getiren rezillik işte böyle bir şey!” ifadelerini kullandı.

ARINÇ’A DİLEK İMAMOĞLU ÇAĞRISI

Karahasanoğlu, Bülent Arınç’ın daha önce Melih Gökçek hakkındaki açıklamalarını da hatırlatarak, Dilek İmamoğlu’nun duruşma salonunda sakız çiğnediğini belirtti ve Arınç’a aynı eleştiriyi burada da ortaya koyması çağrısında bulundu.

Karahasanoğlu yazısında, bazı muhafazakâr isimlerin muhalif çevrelerle aynı söylem hattında buluşmasını da eleştirerek, İBB yolsuzluk davasındaki gelişmeler karşısında aynı hassasiyetin gösterilmesini istedi.

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