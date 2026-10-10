Eriyen buzullar kentleri tehdit ediyor: 30 yıl sonra sular altında kalacak kentler!
Küresel ısınmaya bağlı olarak eriyen buzulların önümüzdeki 30 yıl içinde pek çok kent için büyük risk oluşturuyor.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Küresel ısınmaya bağlı olarak eriyen buzulların önümüzdeki 30 yıl içinde pek çok kent için büyük risk oluşturuyor.
İklim değişikliğinin etkileri giderek daha belirgin hale gelirken, deniz seviyesindeki yükseliş ve zemindeki çökmeler birçok kenti tehdit ediyor. Uzmanların uyarısına göre, 11 şehir önümüzdeki yıllarda su baskınlarıyla karşı karşıya kalabilir.
Önümüzdeki 30 yılda su baskını tehlikesiyle karşılaşabilecek kentler...
2. PETERBOROUGH, İNGİLTERE Peterborough ve çevresindeki alçak bölgeler, yükselen deniz seviyesi ve Nene Nehri’nin taşma riski nedeniyle tehdit altında bulunuyor.
3. HO CHİ MİNH CİTY, VİETNAM Ho Chi Minh City’nin alçak ve yoğun yapılaşmaya sahip bölgeleri, iklim değişikliğiyle birlikte yükselen deniz seviyelerinden daha fazla etkileniyor. Kentte yaşanan zemin çökmesi de deniz seviyesindeki yükselişle birleşerek su baskını riskini artırıyor.
4. VENEDİK, İTALYA Venedik, iklim değişikliğinin kıyı kentleri üzerindeki etkilerinin en belirgin görüldüğü şehirlerden biri olarak görülüyor. Yükselen deniz seviyesi ve daha sık yaşanabilecek yüksek gelgitler, kentin su baskınlarına karşı karşıya kaldığı tehdidi büyütüyor. Zemin hareketleri de bu riski artıran etkenler arasında bulunuyor.
5. BANGKOK, TAYLAND Deniz seviyesinden yaklaşık 1,5 metre yüksekte bulunan Bangkok, alçak konumu nedeniyle taşkınlara karşı oldukça hassas şehir olarak kabul ediliyor. Zeminin bazı bölgelerde çökmesi, yükselen deniz seviyesi ve aşırı yağışlar birleştiğinde kentteki su baskını riski daha da büyüyor.
6. RİO DE JANERİO Rio de Janeiro’nun özellikle kıyıya yakın kesimleri, yükselen deniz seviyeleri nedeniyle iklim değişikliğinin etkilerine açık durumda görülüyor. Küresel sıcaklık artışının deniz seviyelerini yükseltmesi, kentte kıyı taşkınlarının daha sık görülmesine neden olabilir. 2050’ye kadar deniz seviyesinde yaklaşık 21 santimetrelik artış öngörülmesi de riski ortaya koyuyor.
7. NEW ORLEANS, ABD New Orleans’ın yaklaşık yarısı deniz seviyesinin altında bulunuyor. İklim değişikliğinin deniz seviyelerini yükseltmesi, kenti kasırga kaynaklı fırtına kabarmaları ve taşkınlar karşısında daha savunmasız hale getiriyor. Kentteki zemin çökmesi de su baskını riskini artıran önemli sorunlardan biri haline geliyor.
8. KALKÜTA, HİNDİSTAN Kalküta’da özellikle muson dönemlerinde yoğun yağışlar nedeniyle taşkınlar yaşanıyor. Aşırı yağışların şiddetlenmesi ve deniz seviyesinin yükselmesi, kentin su baskınlarına karşı riskini artırıyor. Alçak bölgelerde yaşayan nüfusun bu etkilerden daha fazla zarar görmesi bekleniyor.
9. MİAMİ, ABD Miami, alçak kıyı bölgeleri nedeniyle deniz seviyesindeki yükselişe karşı en hassas Amerikan kentlerinden biri. İklim değişikliğinin neden olduğu deniz seviyesi artışı, kıyı taşkınlarının daha sık yaşanmasına ve tuzlu suyun karaya ilerlemesine yol açabilir.
10. ŞANGHAY, ÇİN Şanghay’ın alçak konumu ve uzun süredir yaşadığı zemin çökmesi, kenti iklim değişikliğine karşı daha hassas hale getiriyor. Deniz seviyesinin yükselmesiyle birlikte zemin çökmesinin devam etmesi, gelecekte kentteki taşkın riskini artırabilir.
11. MALE, MALDİVLER Maldivler’in başkenti Malé, deniz seviyesinden çok az yüksekte bulunması nedeniyle iklim değişikliğinin deniz seviyesini yükseltmesi karşısında en kırılgan kentlerden biri olarak öne çıkıyor. Deniz seviyesindeki yükselişin devam etmesi, kentin kıyı bölgelerinde su baskını ve kıyı erozyonu riskini artırıyor.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23