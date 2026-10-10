13 ABD askerini öldüren Hasan'ı canlı yayında idam edecekler! 'Herkes izlesin istiyoruz'
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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2009’da Fort Hood askeri üssünde 13 Amerikan askerini öldüren Nidal Malik Hasan’ın, kurşuna dizilerek idam cezasının halka açık şekilde infaz edilmesine karar verildi.
2009’da Fort Hood askeri üssünde 13 Amerikan askerini öldüren Nidal Malik Hasan’ın, kurşuna dizilerek idam cezasının halka açık şekilde infaz edilmesine karar verildi.
2009 yılında Teksas’taki Fort Hood askeri üssünde düzenlediği silahlı saldırıda 13 Amerikan askerini öldürmesi nedeniyle, askeri mahkeme tarafından kurşuna dizilerek idam edilmesine karar verilen Nidal Malik Hasan’ın ceza infazı halka açık şekilde gerçekleşecek.
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Amerikan medyasına verdiği demeçte kararı, “İnsanların bunu izleyebileceğinden emin olmak istiyoruz.
Çünkü insanların bu tip eylemlerin ciddi sonuçları olacağını anlaması gerekiyor” sözleriyle duyurdu. Pentagon kaynaklarına göre 3 Aralık’ta gerçekleştirilmesi planlanan idam infazının internet üzerinden canlı yayınlanması bekleniyor. Amerikan ordusunda yaklaşık 65 yıl sonra ilk kez idam kararı verilirken, kamuya açık infaz edilen son idam cezası ise 1936 yılında Kentuck eyaletinde gerçekleşmişti.
Öte yandan Hasan’ın hakkındaki idam kararının ardından, sivil mahkemeye itirazda bulunarak idamın infaz sürecini ciddi oranda uzatabileceği belirtiliyor.
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