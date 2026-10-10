Harvard tarihinde bir ilk! Türk bilim insanı Rıfat Atun dekan oldu

ABD’nin Massachusetts eyaletindeki Harvard Üniversitesi’nde Türk akademi dünyası açısından tarihi nitelikte bir atama gerçekleştirildi.

Küresel sağlık sistemleri alanındaki uluslararası çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. Rıfat Atun, Harvard T.H. Chan Halk Sağlığı Fakültesinde Eğitim ve İnovasyon Dekanı olarak göreve başladı.

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB), Atun’un bu göreve gelmesiyle Harvard bünyesinde dekanlık makamına yükselen ilk Türk bilim insanı olduğunu duyurdu.

HARVARD’DA YAPAY ZEKÂ VE YENİ NESİL EĞİTİM ONA EMANET

Prof. Dr. Atun yeni görevi kapsamında fakültenin lisansüstü eğitim süreçlerinin yanı sıra sertifika programları, mesleki gelişim çalışmaları ve yönetici eğitimlerinin stratejik ve operasyonel yönetiminden sorumlu olacak.

Atun’un sorumluluk alanının dikkat çeken başlıklarından birini ise yapay zekâ destekli öğrenme sistemleri oluşturacak.

Eğitim modellerinin yenilenmesi, mikro yeterlilik belgeleri ve Advanced Learning Academy programının geliştirilmesi de Atun’un yöneteceği çalışmalar arasında yer alacak.

GAZİMAĞUSA’DAN HARVARD YÖNETİMİNE

Rıfat Atun’un başarı hikâyesinin başlangıç noktası ise Kıbrıs.

Ailesinin geçmişi Kayseri ve Selanik’e uzanan Atun, Gazimağusa’da dünyaya geldi. Çocukluk yıllarını Kıbrıs’ın oldukça çalkantılı bir döneminde geçiren Atun’un babası Dr. Ali Atun da bölgede sağlık hizmetlerinde görev yaptı.

14 yaşında İngiltere’ye giden Rıfat Atun, Londra Üniversitesinde tıp eğitimi aldı. Akademik kariyerinin önemli bölümünü ise dünyanın saygın yükseköğretim kurumlarından Imperial College London’da sürdürdü.

DÜNYANIN EN ÇOK ATIF ALAN ARAŞTIRMACILARI ARASINDA

Atun’un akademik kariyeri yalnızca üniversitelerle sınırlı kalmadı.

Dünya Sağlık Örgütü, Dünya Bankası ve G20 gibi uluslararası kuruluşlara danışmanlık yapan Atun, Küresel Fon bünyesinde milyarlarca dolarlık sağlık yatırımlarının yönetiminde görev aldı.

500’ün üzerinde bilimsel yayına imza atan Türk bilim insanı, dünyanın en fazla atıf alan araştırmacıları arasında da gösterildi.

Atun, son dönemdeki çalışmalarında ekolojik bozulma ve koruyucu sağlık hizmetlerindeki eksikliklerin oluşturduğu tehlikelere dikkat çekerek dünyanın gelecekte ortaya çıkabilecek yeni pandemi risklerine karşı hazırlıklı olması gerektiğini vurguluyor.

KIBRISLI TÜRK GENÇLERİNE MESAJ

Prof. Dr. Rıfat Atun, Harvard’daki yeni görevinin yalnızca kişisel bir akademik başarı olarak değerlendirilmemesi gerektiğine dikkat çekti.

Kıbrıs Türk toplumundan yetişen bir bilim insanının dünyanın en önemli üniversitelerinden birinin yönetim kadrosunda yer almasının gençler açısından taşıdığı önemi vurgulayan Atun, kendi akademik yolculuğunun yeni nesillere örnek olmasını temenni etti.

Gazimağusa’dan başlayan ve Harvard’ın yönetim kademesine kadar uzanan akademik yolculuğuyla Atun’un başarısı, Türk bilim dünyası açısından da önemli bir gurur kaynağı oldu.