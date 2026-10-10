Suudi Arabistan’a saldırı sonrası Ankara’dan çok sert mesaj: Erdoğan’ın kararlılığını duyurdu!

Suudi Arabistan’da Riyad ve Abha’daki havalimanlarını hedef alan saldırıların ardından Türkiye’den peş peşe mesajlar geliyor.

Suudi makamlarının açıklamasına göre başkent Riyad’daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı ile ülkenin güneyindeki Abha Uluslararası Havalimanı saldırıların hedefi oldu.

Saldırılarda 3 kişi hayatını kaybederken 36 kişi yaralandı.

ÖMER ÇELİK’TEN SUUDİ ARABİSTAN’A DESTEK

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada saldırıları kınadı.

Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Çelik, Suudi Arabistan’a taziyelerini iletti.

Çelik, saldırıların yalnızca Suudi Arabistan’ı değil, bölgenin tamamındaki huzur ve istikrarı hedef aldığına dikkat çekti.

“ASLA KABUL EDİLEMEZ”

Ömer Çelik, bölgesel güvenliği doğrudan hedef alan terör eylemlerinin kabul edilemeyeceğinin altını çizerek Ankara’nın tavrını şu sözlerle ortaya koydu:

“Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, bölgenin barış ve güvenliğini tehdit eden her türlü terör eylemine karşı durmaya devam edeceğiz.”

Çelik’in açıklaması, bölgede güvenlik risklerinin yükseldiği bir dönemde Türkiye’nin Suudi Arabistan’a yönelik saldırılar karşısındaki tutumunu bir kez daha ortaya koydu.

RİYAD VE ABHA HAVALİMANLARI HEDEF ALINDI

Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Otoritesi (GACA), Riyad’daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı ile Abha Uluslararası Havalimanı’na gerçekleştirilen saldırıların bilançosunu açıklamıştı.

Saldırılarda 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 36 kişinin de yaralandığı duyuruldu.

Yemen’deki İran destekli Husiler bir süredir Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad başta olmak üzere ülkenin çeşitli bölgelerini balistik füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.

Son saldırılar, bölgedeki askeri hareketliliğin ve güvenlik endişelerinin arttığı bir süreçte gerçekleşirken Ankara’dan gelen açıklama da dikkatleri Türkiye’nin bundan sonra atacağı adımlara çevirdi.