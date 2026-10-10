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Gündem Mega kentte ulaşımı eziyeti! İETT'ye güvenenler yaya kaldı
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Mega kentte ulaşımı eziyeti! İETT'ye güvenenler yaya kaldı

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Esenyurt’ta seferlerin yetersiz olduğunu ve yolda kaldıklarını iddia eden bir grup yolcu, garaja giden İETT otobüsünün önünü kesti. Otobüsün ilerlemesine engel olan grup, şoför tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Gökevler Mahallesi, Beykent Metrobüs-Kıraç Yolu durağı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, HT29 hattında görev yapan İETT otobüs şoförü, sefer saatinin ve servisinin tamamlanmasının ardından aracın tabelasını kapatıp garaja gitmek üzere harekete geçti.

SEFER ARALIKLARINA TEPKİ GÖSTERİP OTOBÜSÜ DURDURDULAR

Otobüsün durakta durmayıp garaja gideceğini öğrenen ve hatta ek sefer verilmemesi nedeniyle durakta beklediklerini belirten yolcular duruma tepki gösterdi. Kalabalık arasındaki bir kişinin öncülüğünde otobüsün önüne geçen grup, aracın gidişine engel oldu.

 

O ANLAR ŞOFÖRÜN KAMERASINA YANSIDI

Otobüs şoförü, yaşadığı mağduriyeti ve karşı karşıya kaldığı tepkiyi cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde, otobüsün önünü kesen kişinin çevredeki vatandaşları otobüsün önüne çağırarak tepkiyi büyütmeye çalıştığı ve "Amirini arayacaksın" diyerek otobüs şoförüne baskı yaptığı anlar yer aldı. Otobüsün önünün kesilmesi nedeniyle bölgede bir süre gerginlik yaşandı.

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