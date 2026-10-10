Otomobil devi gemileri yaktı: Fiyatı 730 bin lira aşağı çekildi!
Türkiye'nin en popüler otomobil markası olan Toyota, Corolla Sedan otomobilde 791.000 TL, Cross Hybrid araçta 634.000 TL ve Hatchback Hybrid otomobilde 730.000 TL indirime gitti.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Türkiye'nin en popüler otomobil markası olan Toyota, Corolla Sedan otomobilde 791.000 TL, Cross Hybrid araçta 634.000 TL ve Hatchback Hybrid otomobilde 730.000 TL indirime gitti.
Türkiye'de sıfır araç satın almayı düşünen pek çok otomobil tutkunu; Fiat, Renault, Ford, Toyota ve Skoda dahil olmak üzere çeşitli otomotiv markalarını gündemine alıyor. Duyurulan güncel araç kampanyalarını takip ediyor, fiyat-performans araştırması yaparak ihtiyaçlarına en uygun otomobili belirlemeye çalışıyor. Toyota otomotiv markasının güncel kampanyalarına bakıldığında ise, Corolla Sedan otomobilde 791.000 TL, Hatchback Hybrid modelde 730.000 TL ve Cross Hybrid araçta 634.000 TL indirim olduğu görüldü. Bu durum, Toyota gemileri yaktı dedirtebiliyor.
TOYOTA İNDİRİMİ DUYURDU Toyota otomotiv markasının 10 Ekim 2026 tarihli kampanyaları incelendiğinde, 1.5 Flame X-Pack Multidrive S versiyon Corolla Sedan otomobilde 791.000 TL indirim olduğu görüldü. Bunun yanı sıra Corolla Cross Hybrid 1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT versiyon araçta 634.000 TL indirim var. Corolla Hatchback Hybrid 1.8 Hybrid Flame e-CVT versiyon otomobilde ise 730.000 TL indirim bulunuyor. Toyota Corolla Sedan, Cross Hybrid ve Hatchback Hybrid araçlarda indirim olması, güncel fiyat listelerini de merak ettirebiliyor. Aşağıda 10 Ekim 2026 tarihli, 2026 model yılı fiyat listeleri bulunuyor.
COROLLA SEDAN OTOMOBİL FİYAT LİSTESİ Versiyonu: 1.5 Vision Plus Multidrive S. Fiyatı: 2.545.500 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.965.000 TL. İndirim: 580.500 TL. Versiyonu: 1.5 Dream Multidrive S. Fiyatı: 2.753.500 TL. Kampanyalı Fiyatı: 2.150.000 TL. İndirim: 603.500 TL. Versiyonu: 1.5 Dream X-Pack Multidrive S. Fiyatı: 2.905.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 2.275.000 TL. İndirim: 630.000 TL. Versiyonu: 1.5 Flame X-Pack Multidrive S. Fiyatı: 3.126.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 2.335.000 TL. İndirim: 791.000 TL. Versiyonu: 1.5 Passion X-Pack Multidrive S. Fiyatı: 3.297.500 TL. Kampanyalı Fiyatı: 2.630.000 TL. İndirim: 667.500 TL.
COROLLA CROSS HYBRID ARAÇ FİYAT LİSTESİ Versiyonu: 1.8 Hybrid Flame e-CVT. Fiyatı: 3.413.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 2.899.000 TL. İndirim: 514.000 TL. Versiyonu: 1.8 Hybrid Passion e-CVT. Fiyatı: 3.660.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 3.110.000 TL. İndirim: 550.000 TL. Versiyonu: 1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT. Fiyatı: 4.234.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 3.600.000 TL. İndirim: 634.000 TL.
COROLLA HATCHBACK OTOMOBİL FİYAT LİSTESİ Versiyonu: 1.8 Hybrid Flame e-CVT. Fiyatı: 2.960.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 2.230.000 TL. İndirim: 730.000 TL. Versiyonu: 1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT. Fiyatı: 3.050.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 2.783.000 TL. İndirim: 267.000 TL. Versiyonu: 1.8 Hybrid GR SPORT e-CVT. Fiyatı: 3.050.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 2.783.000 TL. İndirim: 267.000 TL.
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