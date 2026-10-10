  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Uzman Dr. Yavuz Dizdar tek tek açıkladı: Bozulmayan gıda vücudumuzu koruyamaz Otomobil devi gemileri yaktı: Fiyatı 730 bin lira aşağı çekildi! Gemi faciası Reyhanlı’da yürekleri dağladı: Demir kardeşler iki gün arayla uğurlandı Alelacele bu kararı aldılar: İddialı dizinin daha başlamadan fişi çekildi! Alelacele Türkiye kapısını çaldılar: Ölüm tuzaklarını bertaraf eden silahı alıp götürdüler Gençlerbirliği 90+2’de puanı kaptı: Son dakikada gelen gol Amedspor'u liderlikten etti O hamlesi her şeyi değiştirdi yine: Sane'de sorun fiziksel değil: Alıp götürecekler... Kapısını çalacaklar! Olay gelişme: Bu karar takımı sallayacak: Alelacele bu yapılacak gibi... Kronik ve tekrarlayan bir hastalık... Çocuk ve ergenlerde obezite 34 yılda 4 kat arttı! İpsala Gümrük Kapısı’nda yakalandı: Yolcu koltuğunun altı zehir deposu çıktı
Otomotiv
6
Yeniakit Publisher
Otomobil devi gemileri yaktı: Fiyatı 730 bin lira aşağı çekildi!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Otomobil devi gemileri yaktı: Fiyatı 730 bin lira aşağı çekildi!

Türkiye'nin en popüler otomobil markası olan Toyota, Corolla Sedan otomobilde 791.000 TL, Cross Hybrid araçta 634.000 TL ve Hatchback Hybrid otomobilde 730.000 TL indirime gitti.

#1
Foto - Otomobil devi gemileri yaktı: Fiyatı 730 bin lira aşağı çekildi!

Türkiye'de sıfır araç satın almayı düşünen pek çok otomobil tutkunu; Fiat, Renault, Ford, Toyota ve Skoda dahil olmak üzere çeşitli otomotiv markalarını gündemine alıyor. Duyurulan güncel araç kampanyalarını takip ediyor, fiyat-performans araştırması yaparak ihtiyaçlarına en uygun otomobili belirlemeye çalışıyor. Toyota otomotiv markasının güncel kampanyalarına bakıldığında ise, Corolla Sedan otomobilde 791.000 TL, Hatchback Hybrid modelde 730.000 TL ve Cross Hybrid araçta 634.000 TL indirim olduğu görüldü. Bu durum, Toyota gemileri yaktı dedirtebiliyor.

#2
Foto - Otomobil devi gemileri yaktı: Fiyatı 730 bin lira aşağı çekildi!

TOYOTA İNDİRİMİ DUYURDU Toyota otomotiv markasının 10 Ekim 2026 tarihli kampanyaları incelendiğinde, 1.5 Flame X-Pack Multidrive S versiyon Corolla Sedan otomobilde 791.000 TL indirim olduğu görüldü. Bunun yanı sıra Corolla Cross Hybrid 1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT versiyon araçta 634.000 TL indirim var. Corolla Hatchback Hybrid 1.8 Hybrid Flame e-CVT versiyon otomobilde ise 730.000 TL indirim bulunuyor. Toyota Corolla Sedan, Cross Hybrid ve Hatchback Hybrid araçlarda indirim olması, güncel fiyat listelerini de merak ettirebiliyor. Aşağıda 10 Ekim 2026 tarihli, 2026 model yılı fiyat listeleri bulunuyor.

#3
Foto - Otomobil devi gemileri yaktı: Fiyatı 730 bin lira aşağı çekildi!

COROLLA SEDAN OTOMOBİL FİYAT LİSTESİ Versiyonu: 1.5 Vision Plus Multidrive S. Fiyatı: 2.545.500 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.965.000 TL. İndirim: 580.500 TL. Versiyonu: 1.5 Dream Multidrive S. Fiyatı: 2.753.500 TL. Kampanyalı Fiyatı: 2.150.000 TL. İndirim: 603.500 TL. Versiyonu: 1.5 Dream X-Pack Multidrive S. Fiyatı: 2.905.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 2.275.000 TL. İndirim: 630.000 TL. Versiyonu: 1.5 Flame X-Pack Multidrive S. Fiyatı: 3.126.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 2.335.000 TL. İndirim: 791.000 TL. Versiyonu: 1.5 Passion X-Pack Multidrive S. Fiyatı: 3.297.500 TL. Kampanyalı Fiyatı: 2.630.000 TL. İndirim: 667.500 TL.

#4
Foto - Otomobil devi gemileri yaktı: Fiyatı 730 bin lira aşağı çekildi!

COROLLA CROSS HYBRID ARAÇ FİYAT LİSTESİ Versiyonu: 1.8 Hybrid Flame e-CVT. Fiyatı: 3.413.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 2.899.000 TL. İndirim: 514.000 TL. Versiyonu: 1.8 Hybrid Passion e-CVT. Fiyatı: 3.660.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 3.110.000 TL. İndirim: 550.000 TL. Versiyonu: 1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT. Fiyatı: 4.234.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 3.600.000 TL. İndirim: 634.000 TL.

#5
Foto - Otomobil devi gemileri yaktı: Fiyatı 730 bin lira aşağı çekildi!

COROLLA HATCHBACK OTOMOBİL FİYAT LİSTESİ Versiyonu: 1.8 Hybrid Flame e-CVT. Fiyatı: 2.960.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 2.230.000 TL. İndirim: 730.000 TL. Versiyonu: 1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT. Fiyatı: 3.050.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 2.783.000 TL. İndirim: 267.000 TL. Versiyonu: 1.8 Hybrid GR SPORT e-CVT. Fiyatı: 3.050.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 2.783.000 TL. İndirim: 267.000 TL.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Arda Turan milli takım için cevabını verdi!
Spor

Arda Turan milli takım için cevabını verdi!

A Milli Futbol Takımı teknik direktörlüğü için adı geçen Arda Turan’ın, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu yönetiminde..
Uzmanlardan korkutan uyarı geldi
Sağlık

Uzmanlardan korkutan uyarı geldi

Sivas Numune Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Serap Eroğlu, 8 Ekim Dünya Görme Günü münasebetiyle göz sağlığına dair son derece kri..
İhsan Ayrancı vefat etti
Gündem

İhsan Ayrancı vefat etti

Yapılan açıklamaya göre, silahla vurulmuş halde bulunan Afyonkarahisar Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı vefat etti.
ICE ajanı göçmeni vurdu NEW YORK KARIŞTI! O Araçta 5 yaşında çocuk vardı
Dünya

ICE ajanı göçmeni vurdu NEW YORK KARIŞTI! O Araçta 5 yaşında çocuk vardı

ABD’nin New York kentinde federal göçmenlik ajanlarının düzenlediği operasyon sırasında 28 yaşındaki bir göçmenin vurulması kentte tansiyonu..
Suudi Arabistan'dan peş peşe saldırı! Bomba yağdırdı
Dünya

Suudi Arabistan'dan peş peşe saldırı! Bomba yağdırdı

Yemen'deki İran destekli Husiler'den yapılan açıklamada "Suudi Arabistan son 24 saatte 59 hava saldırısı düzenledi" ifadeleri kullanıldı. ..
AK Parti’den Yahşihan Belediyesi için net mesaj: Kimsenin arkasında durmayız
Gündem

AK Parti’den Yahşihan Belediyesi için net mesaj: Kimsenin arkasında durmayız

Kırıkkale’nin Yahşihan Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasının AK Parti ile ilişkilendirilmesine partiden tepki geldi. AK P..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23