Otomobil devi gemileri yaktı: Fiyatı 730 bin lira aşağı çekildi!

Türkiye'de sıfır araç satın almayı düşünen pek çok otomobil tutkunu; Fiat, Renault, Ford, Toyota ve Skoda dahil olmak üzere çeşitli otomotiv markalarını gündemine alıyor. Duyurulan güncel araç kampanyalarını takip ediyor, fiyat-performans araştırması yaparak ihtiyaçlarına en uygun otomobili belirlemeye çalışıyor. Toyota otomotiv markasının güncel kampanyalarına bakıldığında ise, Corolla Sedan otomobilde 791.000 TL, Hatchback Hybrid modelde 730.000 TL ve Cross Hybrid araçta 634.000 TL indirim olduğu görüldü. Bu durum, Toyota gemileri yaktı dedirtebiliyor.