Ataşehir Belediyesi'nde başkan vekili değişti: Seçimden AK Parti adayı çıktı
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Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş'in tutuklanmasının ardından belediye meclisi yeni başkan vekilini belirlemek üzere toplandı. İstanbul Ataşehir'de düzenlenen başkanvekilliği seçimini Cumhur İttifakı'nın adayı Serdar Orhan kazandı.
Ataşehir Belediyesi'nde Başkan vekili Murat Güneş tutuklanmasının ardından görevden uzaklaştırıldı. Belediye meclisi başkan vekili seçmek için toplantı. CHP grubunun salona gelmeme kararı alması üzerine oy verme işlemi tek adayla başladı.
ATAŞEHİR BELEDİYESİ AK PARTİ'YE GEÇTİ
3 tur da da Serdar Orhan 18 oy alırken 2 boş oy çıktı. Orhan başkan vekili oldu.
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