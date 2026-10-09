Başkan Erdoğan cuma namazını Dolmabahçe'de eda etti
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Dolmabahçe Bezmialem Valide Sultan Camisi'nde kıldı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı için Beşiktaş'ta bulunan camiye geldi.
Erdoğan'a, İstanbul Valisi Davut Gül, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız ve diğer yetkililer de eşlik etti.
Namazın ardından camiden ayrılan Erdoğan, Çerkezköy-Kapıkule Hızlı Tren Hattı Açılış Töreni'ne katılmak üzere Kırklareli'ne hareket etti.