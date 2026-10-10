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Gündem DMM’den Türkiye-Azerbaycan kardeşliğini hedef alanlara sert cevap: Algı operasyonu hedefine ulaşamayacak
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DMM’den Türkiye-Azerbaycan kardeşliğini hedef alanlara sert cevap: Algı operasyonu hedefine ulaşamayacak

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DMM’den Türkiye-Azerbaycan kardeşliğini hedef alanlara sert cevap: Algı operasyonu hedefine ulaşamayacak

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkileri hedef alan yayınlara ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı. Bazı uluslararası basın kuruluşları ve sosyal medya hesaplarında iki ülkenin stratejik müttefikliğini hedef alan maksatlı içeriklerin yayıldığını belirten DMM, bunların “psikolojik harp amaçlı” bir algı operasyonu olduğunu bildirdi.

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşliği ve stratejik ortaklığı hedef alan yayınlara Ankara’dan cevap geldi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı uluslararası basın-yayın organları ile sosyal medya hesaplarında Türkiye-Azerbaycan ilişkilerine yönelik maksatlı içeriklerin tespit edildiğini açıkladı.

“TEK MİLLET, İKİ DEVLET” ANLAYIŞI HEDEFTE

DMM, söz konusu içeriklerle Türkiye ve Azerbaycan arasındaki sarsılmaz bağların, stratejik müttefikliğin ve “Tek Millet, İki Devlet” anlayışının hedef alındığına dikkat çekti.

Yapılan açıklamada, iki kardeş ülke arasındaki köklü ilişkileri zedelemeye yönelik yayınların yalnızca Ankara-Bakü hattını değil, bölgesel barış ve istikrarı da hedef aldığı vurgulandı.

DMM, söz konusu girişimleri “açık bir algı operasyonu” olarak nitelendirdi.

“SARSILMAZ KARDEŞLİK”

Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin sağlam temeller üzerinde yükseldiğinin altını çizen DMM, şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye ve Azerbaycan ortak tarih, kültür ve sarsılmaz bir kardeşlik temelinde yükselen ilişkilerini her alanda kararlılıkla sürdürmektedir.”

İki ülke arasındaki stratejik ortaklığın ortak adımlar ve çok sayıda alanda yürütülen işbirliğiyle güçlenmeye devam ettiği belirtildi.

“HEDEFİNE ULAŞAMAYACAK”

Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ilişkileri manipülatif söylemler üzerinden tartışmalı hale getirme girişimlerine de net mesaj verildi.

DMM açıklamasında, “İki ülke arasındaki stratejik ortaklık, atılan ortak adımlar ve yürütülen işbirlikleri üzerinden manipülatif söylemlerle kamuoyunu yanıltma çabaları hedefine ulaşamayacaktır.” denildi.

DMM’DEN “PSİKOLOJİK HARP” UYARISI

DMM, kamuoyuna da önemli bir çağrıda bulunarak Türkiye-Azerbaycan ilişkilerini hedef alan içeriklere karşı dikkatli olunmasını istedi.

Açıklamada, “Kamuoyunun bu tür psikolojik harp amaçlı içeriklere itibar etmemesi, yalnızca resmi makamlarca yapılan açıklamaları dikkate alması önemle rica olunur.” ifadelerine yer verildi.

Böylece Ankara, Türkiye ile Azerbaycan arasında sorun bulunduğu algısı oluşturmaya yönelik yayınlara karşı iki ülke arasındaki “Tek Millet, İki Devlet” anlayışının ve stratejik müttefikliğin kararlılıkla sürdüğü mesajını verdi.

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