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Dünya Yasadışı altın madeninde göçük: 12 ölü!
Dünya

Yasadışı altın madeninde göçük: 12 ölü!

Endonezya'nın Sumatra Adası'nda, yasa dışı altın madeninde meydana gelen göçükte 12 kadın hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-04-29 11:34:00 -
Yasadışı altın madeninde göçük: 12 ölü!

Endonezya'nın Sumatra Adası'nda, yasa dışı altın madeninde meydana gelen göçükte 12 kadın hayatını kaybetti.

Polis şefi Marlon Rajagukguk, Sumatra'ya bağlı Mandailing Natal bölgesinde 14 kadının çalıştığı izinsiz bir altın madeni ocağında göçük meydana geldiğini duyurdu.

2 saat süren arama kurtarma çalışmaları sonucu 12 kadının cansız bedenine ulaşıldı.

Göçükte 2 kadın da yaralanırken, yasa dışı faaliyet gösteren maden ocağı kapatıldı.

Endonezya'da binlerce kişi, ciddi yaralanma hatta ölüm riski barındıran çalışma koşullarına rağmen geçimini sağlamak için yasa dışı madenlerde çalışmak zorunda kalıyor.

Yasa dışı madenlerde çalışanlar, heyelanlar, seller, çökme tehlikesi, siyanür, cıva ve yetersiz koruma nedeniyle hayatlarını riske atıyor.

2019'da Kuzey Sulawesi eyaletindeki yasa dışı altın madenindeki derme çatma ahşap yapının çökmesi sonucu 40'tan fazla madenci hayatını kaybetmişti.

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